Rocío 2024: Éstas son las prohibiciones para la Romería

El Ayuntamiento de Almonte ha publicado el bando municipal de la Romería del Rocío 2024 en el que se recogen las prohibiciones y recomendaciones que deberán ser cumplidas en la Aldea del Rocío durante la celebración de la propia romería entre los días 16 y 20 de mayo. El Consistorio ha señalado que el objetivo de este bando es velar por la conservación de las tradiciones y promover el respeto.

El bando municipal recuerda que no se permiten cantes y bailes que no sean los de carácter tradicional y que está prohibida la instalación de cualquier puesto que no cuente con licencia municipal, mientras que en los habilitados solo se podrán vender artículos relacionados con la Romería.

Las restricciones más importantes son las que afectan al tráfico en la aldea del Rocío. El bando recuerda que queda prohibida la circulación y el estacionamiento de vehículos a motor de cualquier clase desde las 15:00 horas del jueves 16 de mayo hasta las 15:00 horas del lunes 20 de mayo en toda la aldea, tanto en la totalidad de la vía pública como en los callejones de servicio.

No se permitirá el estacionamiento y la circulación de vehículos a motor en los alrededores del santuario (Paseo Marismeño, calle Santeros, El Real, calle Moguer y calle Las Camaristas) desde las 15 horas del jueves 16 de mayo hasta las 20.00 horas del lunes 20 de mayo.

Solo se podrá estacionar vehículos a motor en los lugares habilitados para aparcamientos alrededor de la aldea. Asimismo, solo podrán transitar por el interior del casco urbano con la correspondiente autorización.

También se informa de que el nuevo acceso sur de la A-483 permanecerá cerrado al tráfico para todo tipo de vehículos desde el jueves 16 de mayo a las 16.00 horas hasta el martes 21 de mayo a las 14.00 horas.

En lo que respecta a los animales y vehículos de tracción animal, el Ayuntamiento de Almonte recuerda que deberán disponer del correspondiente seguro de responsabilidad civil, siendo necesario que los carros circulen por la aldea con una matrícula identificativa proporcionada por el Consistorio y disponer de dispositivos luminosos que garanticen su visibilidad en horario nocturno.