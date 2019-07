Carlos Fernández se apunta al proyecto del Recreativo

El Recreativo de Huelva sigue confeccionando su plantilla para la temporada 2019-20. El Decano anunció ayer la renovación del delantero Carlos Fernández por un año, con la posibilidad de ampliar la vinculación otro más.

El delantero de Úbeda, de 28 años de edad (7-2-1991), se incorporó al club onubense durante la segunda vuelta de la pasada campaña tras la salida del plantel de Chico Díaz y ha llegado a un acuerdo con los rectores albiazules para seguir en la entidad, esta vez a las órdenes del nuevo técnico, Alberto Monteagudo.

"Estoy muy feliz de poder seguir defendiendo los colores del Decano. Con ganas e ilusión de luchar por nuevos retos", indica

Carlos Fernández es un delantero con una amplia experiencia en la Segunda División B. A lo largo de su carrera deportiva ha militado en el Betis B, el Atlético Sanluqueño, el Córdoba B, el Villanovense, el Logroñés y el Hércules. En la pasada temporada defendió los colores del club alicantino durante la primera parte del curso y luego se comprometió con el CD El Ejido, aunque finalmente no llegó a jugar con el club alicantino que desestimó hacerle la ficha al no superar el pertinente reconocimiento médico. El pasado 15 de marzo el Recre anunció su incorporación. En el conjunto de Huelva no tuvo demasiada continuidad (participó en cinco partidos, dos de ellos como titular) pero sí demostró que es un ariete poderoso en el juego aéreo que puede aportar variantes al ataque albiazul.

Esta es la segunda renovación de un jugador del Recre que militó en el equipo la pasada campaña tras la del capitán, Diego Jiménez, que se ha comprometido por tres campañas más.

La plantilla albiazul ya tiene ocho componentes. A los cuatro futbolistas con contrato en vigor (el portero Álex Lázaro, el defensa Iván González, y los centrocampistas Víctor Barroso y Carlos Martínez) se le unen las renovaciones de Diego Jiménez y Carlos Fernández y los dos fichajes anunciados hasta ahora: el portero Nauzet Pérez y el mediocentro Sergio Jiménez.