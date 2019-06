La Junta vuelve a dejar a Huelva a la cola andaluza en inversiones

Después de años de reclamaciones para que los presupuestos de la Junta de Andalucía se provincializaran, las primeras cuentas de un Ejecutivo autonómico no socialista lo plasmaron en la práctica, aunque a la provincia de Huelva tampoco le fue demasiado bien. Los 96.639.939 euros que se gastarán en la provincia a lo largo del presente año, se constituyen en el único montante de las ocho provincias que no llega al centenar de millones de euros para lo que queda de 2019; Córdoba es la provincia que antecede a la onubense en la clasificación y supera en más de 21 millones los consignados para los límites provinciales.

En lo que sí han repetido errores, es en la mezcla que se hace de inversiones, ayudas y subvenciones en un mismo apartado en el que se juntan la del Banco de España, con el pago de los subsidios destinados al Empleo Agrario, las ayudas al olivar o las distintas líneas de financiación de inmovilizados, sin repercusión real alguna en las infraestructuras provinciales.

Éstas se quedan en poco más 1.670.590 euros para las obras de adecuación del edificio del Banco de España como uso cultural, en un proyecto que durante los dos próximos años tendrá una inversión, al menos según los datos desglosados de la Consejería de Cultura y Patrimonio histórico e incluidos en el proyecto de Presupuestos, de 2 y un millón de euros respectivamente, hasta totalizar 4,6 millones en los que se resume la aportación del Ejecutivo autonómico.

También llama la atención el rescate del programa Casa por Casa, en la barriada Marismas del Odiel, cuyos propietarios recibieron las llaves de sus nuevas viviendas por parte del anterior ejecutivo en el mes de julio del año 2017, pero cuya urbanización todavía presenta deficiencias que subsanar. En el presupuesto destaca la recuperación de otro programa presentado hace dos ejercicios, pero que se ha decidido recuperar, como es la Puerta Verde de Huelva, el Camino Natural del Río Tinto que cuenta con una inversión para este año de 1,5 millones y que se completará en los años siguientes hasta llegar a los 6 millones.

La rehabilitación de sedes judiciales se lleva apenas 245.679 euros, con lo que se aleja la posibilidad del impulso a la Ciudad de la Justicia, infraestructura que no aparece en las cuentas presentadas ayer. Tampoco se cita la participación en el túnel de San Silvestre, aunque habrá que esperar al desglose de las infraestructuras hidráulicas que reciben en varios capítulos casi 8,3 millones de euros. Destaca también la ausencia de la aportación al proyecto CEUS de aviones no tripulados, más preocupante de lo que parece ya que a pesar de que la cantidad no es desorbitada, los populares habían criticado de manera repetida la no inclusión del mismo en su análisis de las cuentas de la Junta.

Hasta aquí el capítulo de inversiones directas, ya que el resto de partidas responden más al capítulo de ayudas, subvenciones, o genéricamente gastos más que en el anterior. Si se tiene en cuenta que los presupuestos son expansivos, es decir, se incrementan la partidas globales, el retraimiento sufrido por Huelva es más complejo de explicar. Ni tan siquiera los capítulos no provincializados pueden ayudar a paliar esa diferencia; así, por ejemplo, para las obras en los Chare, hay poco más de 12 millones de euros entre todas las provincias andaluzas, lo que hace sospechar que a Huelva llegará poco.

En el resto de partidas destacan por su importancia todas aquellas relacionadas con la agricultura en los distintos programas operativos abiertos por el Gobierno de la Junta y que abarcan desde el olivar en sus distintas modalidades, el impulso a la producción ecológica, la acuicultura o la agricultura de montaña, que todas ellas se llevan 75,8 de los 96,6 millones presupuestados para toda la provincia.

Capítulo aparte supone la financiación operativa de la investigación vinculada al resultado en la Universidad de Huelva que casi llega a los 30 millones de euros en varias líneas de aportaciones, así como los más de 6 millones destinados al pago de las prestaciones del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), que nuevamente se incluyen en el anexo de inversiones pese a que no lo son.