La Junta habilitará espacio de uso científico para crear el Proyecto CEUS

El catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Huelva, José Manuel Andújar, se mostró este jueves muy esperanzado de que el Proyecto CEUS dé pasos importantes en breve. El catedrático y uno de los promotores de esta iniciativa, declaró que “el proyecto se está desbloqueando”. En primer lugar, porque se darán pasos en dos condicionantes que son inevitables: comenzar las obras del propio Proyecto CEUS y en segundo lugar, hacer una prevalencia de los terrenos donde se levantará el proyecto y que en estos momentos ocupa el Centro de Experimentación de El Arenosillo (Cedea), con objeto de que pasen de tener uso de monte público a uso científico; un paso que es responsabilidad de la Junta de Andalucía. “Creemos que en pocos días habrá buenas noticias”, aseguró el catedrático de la Onubense.

Este mismo mes, la Junta de Andalucía quiso mostrar su apoyo al desarrollo del Proyecto CEUS , a través de la firma de un convenio con el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA) con el que se han mantenido conversaciones recientes. El responsable de Economía del Gobierno de la Junta quiso garantizar también que “no se perderán fondos europeos” comprometidos para su desarrollo y añadió que las conversaciones pretenden “acelerar el proceso” y que lo antes posible se pueda firmar entre las dos entidades el convenio necesario para la ejecución del proyecto y que supone el último trámite administrativo.El CEUS cuenta con la financiación de los fondos Feder hasta totalizar 24 de los 30 millones de euros previstos; los 6 restantes iban a ser aportados por la Junta. El proyecto tenía como fecha límite diciembre de 2015.

Tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la Junta finalizan la Declaración de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Unificada respectivamente. Después de la conclusión de los expedientes, se concluye que no es posible llevarlo a cabo dentro de esa fecha y no es sino hasta el año pasado cuando el proyecto aparece en los Presupuestos Generales del Estado y comienzan los contactos entre ambas administraciones, aunque hasta el momento no se han producido avances significativos para retomar el proyecto en su totalidad.

Andújar ya vaticinó que el enclave puede albergar dos proyectos que han puesto sus ojos en el Centro de Experimentación de El Arenosillo (Cedea). Se trata de dos iniciativas privadas que necesitan del tándem Proyecto CEUS-Cedea y sacarle definitivamente de su estado de languidez. Una de ellas es el acuerdo europeo liderado por Airbus Defence &Space para desarrollar, fabricar y certificar el RPAS MALE europeo, un dron de media altitud y alta autonomía y que está impulsado por un consorcio formado por Italia, Francia, España y Alemania.

La otra iniciativa que ha puesto sus ojos en Huelva es la empresa española PLD Space, que pretende lanzar cohetes al espacio desde territorio nacional y que ya tiene para ello, un contrato firmado. Solo en referencia al proyecto del consorcio europeo, se estipula una inversión de nada menos que 10.000 millones de euros. “Esto supone –indicó el catedrático de la Onubense– una oportunidad única para la provincia de Huelva ya que con CEUS dispondría del único aeropuerto de drones certificado de Europa. Por tanto, habría serias posibilidades para que incluso la línea de montaje del RPAS MALE europeo, o una parte de ella, se instalara en nuestra provincia. Esto traería consigo, sin duda, polígonos industriales aeronáuticos en las localidades del entorno Cedea-CEUS, lo cual supondría un empuje económico sin parangón para la zona desde Almonte a Huelva capital”.

Respecto al lanzamiento de cohetes al espacio desde territorio español, nunca antes España ha estado más cerca de desarrollar un cohete como sistema de lanzamiento orbital propio. PLD Space ha hecho algo que incluso no ha sido capaz de llevar a cabo la Space X norteamericana, recuerda Andújar y me “refiero a desarrollar y fabricar sus propios motores de combustible líquido”.