Un okupa viola a una chica de 15 años en el Huerto Paco: "La obligó a entrar a punta de navaja y la agredió"

"La convenció para que se acercara, le quitó el móvil, la encerró en una habitación con candado y la violó", narran a Huelva Información fuentes cercanas al caso. Fue a finales del mes de julio. La menor, de 15 años, se encontraba con una amiga en un parque de la barriada de Huerto Paco cercano a un conocido bloque de okupas de la zona cuando uno de los inquilinos del inmueble en la calle Málaga, un hombre de 28 años, consiguió que se acercase lo suficiente como para forzarla a entrar dentro del edificio. "La obligó a entrar a punta de navaja y la violó", asegura. La familia de la menor formalizó la denuncia de los hechos ante la Policía Nacional que detuvo al hombre que actualmente se encuentra en prisión, según ha podido confirmar este periódico.

Los vecinos de Huerto Paco aseguran con rabia que "no nos atrevemos a salir a la calle" tras lo sucedido mientras los familiares de la niña apenas se atreven a verbalizar fuera de su círculo más cercano la situación. Denuncian que son frecuentes las "peleas con navajas y botellazos" de los okupas que se han adueñado de la tranquilidad de esta barriada. Estas peleas, de las que han visto varias, han cambiado totalmente la imagen del Huerto Paco, en la que ahora viven "con miedo" a que hechos como los que vivió la menor puedan volver a repetirse si no se actúa cuanto antes en el edificio conflictivo.

"Llevan navajas, son personas agresivas", relatan a este periódico sobre los okupas que también "roban" a los vecinos de esta zona. Estas peleas y hurtos han transformado la vida para algunos de sus vecinos que buscan una salida para recobrar la tranquilidad que antes respiraban en la barriada.

Esta situación le hace plantearse a muchos de ellos si dejar su casa de siempre por miedo, en una barriada en la que guarda recuerdos de toda una vida. "No sé si irme de mi casa", admite ante la visión de que "todo va a seguir igual" y que las calles han dejado de ser tranquilas y seguras. "Solo quiero denunciar lo que estamos viviendo", aseguran que ya no soporta más la situación que está viviendo en Huerto Paco.

Policía Nacional en el lugar del apuñalamiento de febrero en Huerto Paco. / Rafael García Rebollo

Agresiones a la luz del día

En febrero de este mismo año vivieron momentos de tensión por una pelea en la que un hombre apuñalaba a otro a la altura del cuello, según detallaban entonces a este periódico testigos presenciales en el lugar de los hechos. La Policía Nacional logró inmovilizar y detener al agresor en una calle cercana a la espera de los servicios sanitarios. Finalmente el cuerpo de seguridadarrestó a tres varones implicados en la reyerta, de los que dos tuvieron que ser atendido en el Hospital Juan Ramón Jiménez por lesiones de diversa consideración por arma blanca.

Tras ser ingresados en la comisaria, el Juzgado de Guardia decretó la libertad con cargos de los tres hombres.