Y de nuevo sábado. Sábado especial con un Polvorín engalanado, y con una sevillana en bucle en mi cabeza. Esa de Marismeños dedicada a nuestro Miura 1: “No te vayas Miura mía, / no te vayas por favor, / no te vayas todavía, / ojalá una avería te dejara en Mazagón”. Pero no, seguro que será un éxito, como todo en nuestra ciudad últimamente.

Porque ya he leído que será un éxito y aún no se ha celebrado la Feria de Otoño. Por cierto, lo que sí es un acierto, y un éxito rotundo, ya lo confirmo yo, es lo de llamar a la feria “de otoño” con el tiempo que tenemos...

La bajada de la Virgen de la Cinta ya fue un éxito. Pero es que Colombinas resultó, contra todo pronóstico, ser un éxito de participación. La feria de La Cinta también fue otro éxito de participación; Ana Torroja, con los vellos de punta, declaraba no haber visto nada igual en su dilatada carrera. La “Feria de la Tapa pregonada”, éxito… 70.000 personas… Yo a día de hoy os confieso que veo complicado que asista a la del año que viene, a no ser que me nombren pregonero, cosa que no creo, ya que soy de Huerva.

El Chungaleta, muy a mi pesar, no será partícipe de la próxima “Feria de la Tapa pregonada”, también porque si por San Sebastián quiero comprarme mi palmito pero sin financiarlo… entre el precio del palmito y los de la tapa en dicha Feria, me voy a ver abocado a ir al banco con un avalista y reordenar mi deuda.

Ojalá que no haya sido un éxito esta madrugada la despedida del Miura, y ojalá que no sea tampoco un éxito el futuro atractivo turístico, un cementerio. Sí, han leído bien, un cementerio británico. Deseando estoy de ver el stand de Huelva en Fitur: se convierte en una aventura propia de Calleja llegar hasta Huelva, bien sea por ferrocarril o por carretera, que lo mismo es, pero una vez llegas y te recuperas del jet lag, el atractivo turístico es un cementerio británico. ¡¡Arte!!

Con respecto a la Huelva en Blanco y Azul, cada uno le ha dado su toque. El toque de Pilar ha sido enfocarlo hacia la moda, y de paso, así, engordar su vestidor, tanto ella como Mariló. Pilar ha conseguido dinamizar el comercio de moda, convirtiendo la calle Concepción en una pasarela. A la calle sacaron sus novedades, y sorteando los percheros avanzabas por la misma. Gabi muy probablemente habría convertido esta actividad en algo gastronómico, y así engordar… Imagino una barra de chapa con botellines a espuertas desde Concepción hasta El Punto, con sus planchas para lomos y pinchitos.

¡¡Vámono, mi gente güena!!