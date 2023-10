La Virgen del Rosario se paseará por las calles de Huelva este sábado

La Virgen del Rosario se encuentra en el altar de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, aguardando amanecer en su palio, que ya luce montado con sus nuevas bambalinas bordadas, obra del onubense Abraham Ceada. Un barrio que se ha llenado de alegría y con solo andar por sus calles, se adivina que algo extraordinario va a ocurrir en el mundo cofrade. Todos los hermanos se han volcado en un decorado compuesto por flores de papel, numerosas telas pintadas y balconeras que harán de la procesión un momento histórico para la Hermandad de la Cena, una de las más señeras de Huelva y que culmina así, la programación con motivo de su 75 aniversario.

Los rezos preparatorios para la salida que tendrá lugar este sábado, día 7 de octubre, se están llevando a cabo con la celebración del Triduo que comenzó el pasado día 4 y que se alargará hasta el 6, al que numerosos fieles asisten cada tarde a las 19:30 para "hacer iglesia" y venerar a la Virgen del Rosario que se encuentra presidiendo El Polvorín. La eucaristía está oficiada durante la celebración de estos rezos por el párroco del Sagrado Corazón de Jesús y director espiritual de la cofradía, José Barral.

En la Hermandad de La Cena los nervios se encuentra a flor de piel, ultimando los preparativos para el gran día en el que el espectacular palio del Rosario vuelve a asomar por el dintel de la iglesia y bajar la rampa para recorrer su barrio. El hermano mayor, José Ivar ha expresado que "estamos viviendo todos los preparativos con mucha intensidad por lo que significa para todos que la Virgen salga a la calle". "Un grupo de hermanos se han volcado en los preparativos desde el mes de julio para engrandecer todo el recorrido", ha añadido. Además, a título personal el hermano mayor ha explicado que "me encuentro inverso en los rezos del Triduo, yo no voy a descansar y relajarme hasta que la Virgen del Rosario no vuelva a la iglesia habiendo tenido un recorrido tal y como soñamos".

Acompañada por la Asociación Musical Ecijana (Amueci), el palio de la Virgen del Rosario llevará un exorno floral a manos de Antonio Rivera, donde predominarán los colores blancos y ocres. Estarán presentes los lalelies, las rosas de jardín e Hypericum, además de otras flores de acompañamiento.

Esta celebración del 75 aniversario ha dejado unos momentos para el recuerdo de la cofradía como cuando el cristo del Amor recibió la medalla de Huelva. Por otro lado, han sido muchas las hermandades que le han mostrado su cariño y afecto por su papel indispensable en la Semana Santa de Huelva. La Hermandad del Rocío de Emigrantes se ha hermanado con La Cena en un emotivo acto y la Fe, de la que es madrina la cofradía, le ha hecho entrega de una obra que plasma su cercanía, realizada por el artista onubense Chema Riquelme. Además, han llevado la advocación de Rosario hasta el asilo Santa Teresa de Jornet, en una procesión privada para los residentes presidida por la imagen de María Santísima del Rosario en sus Misterios Gloriosos, titular de la Hermandad.

La Hermandad de la Cena es una referente para el resto de cofradías de Huelva, siendo la primera en abrir las puertas de su Casa de Hermandad y convirtiéndose en la primera en tener el título de sacramental. Una cofradía de tres cuartos de siglo, que tal y como han retratado desde la Junta de Gobierno es un ejemplo de lugar de encuentro, convivencia y devoción por sus titulares.

Horario y recorrido

El palio de la Virgen del Rosario saldrá del templo a las 18:00 para encaminarse a la plaza del Rosario, donde se celebrará la Solemne función a María Santísima del Rosario. Tras esta celebración que finalizará sobre las 20:30 comenzará el recorrido procesional: plaza Virgen del Rosario, calle Cortelazor, Almonaster la Real, Puebla de Guzmán, Villarrasa, Galicia, Extremadura, Mazagón, Isla Cristina, Andalucía, Arroyomolilnos de León, Cortelazor, Niebla, Puebla de Guzmán, Presbítero Pablo Rodríguez y Templo. La hora de recogida se estima sobre las 00:30.