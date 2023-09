A DENTRADOS ya en un septiembre atípico, con el maestro Afri por su calle Ancha ya más sosegada buscando a quien dedicarle una levantá, con su inseparable copa de manzanilla en la mano, os dejo otra más de papas con chocos. Vuelta al cole y vuelta a las noticias, novedades políticas y sociales.

Orgulloso me siento enormemente de la clase política, del equipo de gobierno municipal, de la oposición, de la Diputación, y hasta de Wenceslao y Mónica… Qué nivel hubo en la procesión de la Virgen de la Cinta. Un auténtico espectáculo de la alta costura. ¡Vaya, ni el mismísimo Ayuntamiento de Milán! ¡Qué manera de vestir, qué empaque!

Pienso, y me reafirmo en el pensamiento de que cada partido es asesorado, y no por un cualquiera, según al acto al que asistan. Pilar Miranda ha fichado a Pepe Jiménez; Gabi no quiso ser menos y firmó con Ubaldo; Mónica Rossi viste de Rafi Mora y Wenceslao, a su “rollo” con su inseparable Nikon… ¡tira de wikipedia! Qué mantillas más bien colocadas, qué chaqués (aunque a Gabi le sigue sentando fatal).

Con respecto al concejal de Cultura, don Ignacio Molina, deciros que me tiene hablando solo, y es que va a reubicar las Colombinas el próximo año. Circunstancialmente se ha llevado la Cinta al parque de Zafra, y las de la Cinta del año próximo dice que también las mueve al Parque Moret… ¿Qué va a ser lo próximo, Nacho? Miedo me da escucharle por Cuaresma, cuando nos anuncie que se llevará la carrera oficial a la avenida Francisco Montenegro. ¿Y las hermandades harán la Estación de Penitencia en el estadio Colombino?

Por cierto, no os podéis perder el encuentro motero programado para estos días. Pilar Miranda asistirá, ya que es motera “de toa la vida” en su Harley Davidson de paquete. Pilotándola va Felipe Arias. Dani Mantero asistirá con su clásica Vespa, Gabriel Cruz va en una Rieju, Alfonso Castro va en una Yamaha jog y lleva a María de la O de paquete, que también es motera de toda la vida. Será un espectáculo impropio.

Con respecto a los conciertos, Ana Torroja (que, por cierto, se hospedó en el Mora Claros), en su línea de cuando cantaba; un acierto, puerta grande. Lo de Nena Daconte… Creo que le supero en fans, pero ha salido baratita, ¡que es lo importante!

En definitiva, por fin ya termina el verano y vuelve la vida a nuestra ciudad, que aún sigue patas arriba. Pero y eso qué importa, ¡eso es lo de menos! ¡Que viva Huelva, su Virgen de la Cinta y sus choqueros!