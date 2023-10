La moda flamenca en Huelva aumenta sus ventas tras el crecimiento de la Feria del Caballo

Huelva se está volcando con la Feria del Caballo en su sexta edición en la que se ha duplicado el número de casetas, de 20 a 40, y que ya cuenta con una gran expectación, lo que augura un buen futuro para el comercio local durante el puente de octubre. El sector de la moda flamenca ya lo está notando, y es que en una época tranquila donde predominan las rebajas y alguna venta esporádica para ferias como la de Ayamonte, se está aumentado la demanda de forma progresiva a lo largo de todo el mes.

En una ciudad donde no existe tradición de vestirse de flamenca para sus ferias locales, la Feria del Caballo, se ha convertido en el motivo perfecto para estrenar lo mejores trajes que pertenecen a firmas onubenses. El ir y venir de clientela en tiendas como El Ajolí, Manuela Macías o Revuelo se ha hecho latente, dejando beneficios superiores a los de años anteriores debido al auge de ventas de cara a la feria.

Una estampa que semana tras semana se repite y que a menos de dos semanas de que comience esta celebración, todavía se espera que aumente más la demanda con compras de última hora. Aunque hasta la fecha no existen cifras para hacer la comparativa con el año pasado durante la misma época, se puede observar un claro ascenso en el número de demandantes que no quieren quedarse sin su traje para el Feria.

En la tienda de El Ajolí, uno de los referentes de moda flamenca de Huelva, hay una numerosa clientela que busca arreglarse de una forma especial para la esta cita que coge fuerza en Huelva. "Al duplicarse el número de casetas se ha producido un aumento de la demanda de trajes, ya que de 20 a 40 son muchas las personas nuevas que van a la feria y no tienen qué ponerse porque no son rocieras o no han ido nunca", han explicado. "Si nos remontamos al año pasado ya pudimos notar que la gente tenía otra predisposición a la hora de vestirse, aunque aún no tenemos números porque todavía esperamos a más personas que vendrá a renovar complementos o a hacer compras de trajes de última hora", han añadido.

Desde el sector creen que la Feria del Caballo se va asentar y se convertirá en un nuevo momento de reclamo para la moda flamenca, "no se sabe si el número de ventas seguirá aumentando en proporción al número de casetas", como ha ocurrido este año, pero se trata de "un buen empujón en este mes de septiembre y octubre que en Huelva ya no hay fiestas", han declarado desde El Ajolí.

El perfil de la clienta para la Feria del Caballo es el de una mujer entre 30 y 60 años, normalmente madre de familias que va a la Feria y que se viste para embellecer el lugar, con muchas ganas de llevar trajes de flamenca, ya que en Huelva capital no hay otro evento con las mismas características. Además, implican a toda su familia, sobre todo, si tienen hijos pequeños. En lo que respecta al estilo de trajes que más se demandan, desde El Ajolí saben diferenciarlo bien "las que van a El Rocío se compran algo que les vaya a encajar con el uso que después van a tener para las romerías buscando siempre la comodidad". En cambio, si van por primera vez a la Feria "buscan figuras más entalladas, ya que es una celebración muy céntrica que está cerca de donde viven muchas de sus visitantes".

Desde el establecimiento de Revuelo también está notando este buen momento para la moda flamenca, "se ve a la gente muy animada con esta celebración en Huelva y esto se ha reflejado de una forma clara en las ventas". Se tratan de unos días que, aunque todavía no han alcanzado el ritmo frenético que se mantiene durante las jornadas previas a El Rocío "se ha notado un aumento en la compra de moda flamenca de amazona y de hombre".

La tienda Manuela Macías, otra de las referentes en moda flamenca dentro y fuera de Huelva, han destacado que "hemos vendido casi todo lo que teníamos de rebajas para la Feria del Caballo, en la tienda actualmente no tenemos mucha variedad de trajes de gitana ya que nos estamos centrando en nuestra colección de trajes de comunión". "Ya nos encontramos trabajando en la nueva temporada de cara a las romerías que saldrá en los próximo meses", han añadido.

Se trata de una auge que se está viendo reflejado en diferentes sectores, porque el florecimiento de esta Feria en Huelva favorece el movimiento de la economía local. Dentro de la programación municipal de la Feria de Otoño, este encuentro, celebrado en el parque Juan Alcalde Ceada, también conocido como parque de Zafra, dará cita a miles de onubenses que como en la pasada edición que ya se preparan para celebrar esos días tan especiales. Dará comienzo el día 11 de octubre en el Parque de las Palomas con la jornada del Choquito Frito, reforzándose este año desde el mediodía con un Festival de Sevillanas protagonizado por grupos onubenses.