Antes de comentar el espectáculo con tufo norcoreano de delirio por el líder que vimos el sábado, déjenme que les presente a Ernesto Santandreu. Firmando como Maestro Damasco fue un prolífico compositor y libretista de revistas, muchas de ellas estrenadas en El Molino, como Escuela de vampiresas, Amores en Río o Escuela de estrellas. Trabajando para el extraordinario estudio de doblaje barcelonés La voz de España –quizás el mejor que haya existido en nuestro país– fue el traductor de las letras de las canciones de My Fair Lady, Mary Poppins o Sonrisas y lágrimas. Una tarea de gran complejidad en la que hay que conjugar la mayor fidelidad posible a las letras originales con las nuevas rimas y el movimiento de los labios de los actores.

Cuando trabajó en las letras de My Fair Lady tradujo así la canción Without You que canta Eliza Doolittle cuando se enfrenta al profesor Higgins: “No, mi maestro parlanchín: / ¡no es usted mi principio ni mi fin! / Primaveras vendrán sin usted. / El inglés se hablará sin usted. / Se verá el sol salir, / seguirá el mar sin fin, / habrá pastas y té / sin usted. / Bella música habrá sin usted. / Poesías dirán sin usted. / Y en Sevilla ha de ser maravilla también / de verdad ver llover sin usted. / Habrá luz sin usted. / Sin usted, yo existiré. / ¡Puede irse a Java, Jafa o al infierno! / Seguirá todo igual sin usted / y el castillo de Windsor en pie. / Como puede usted ver, / seguiremos muy bien sin usted”.

Es lo que la realidad, que es muy obstinada, le canta a Sánchez. Con usted o sin usted habrá Constitución, jefatura del Estado, gobierno y oposición. Con usted o sin usted funcionarán las dos cámaras de las Cortes Generales. Con usted o sin usted habrá libertad de opinión y de prensa. Con usted o sin usted habrá informaciones serias y contrastadas o fake news, independientes o partidistas, y los lectores les darán la credibilidad que estimen oportuna. Con usted o sin usted España es una democracia que no está en peligro. Con usted o sin usted la vida cotidiana de los españoles seguirá su curso, saldrá el sol, se levantarán los cierres de los comercios y los bares, irá cada cual a su faena.

Las invocaciones a la Guerra Civil, las cunetas, el golpismo o el no pasarán serán afortunadamente lo que son, grosera estrategia propagandística, y no realidad. Porque España es y será una democracia con usted o sin usted.