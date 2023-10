Unas 70.000 personas pasan por la Feria de la Tapa de Huelva, que se desarrolló desde el 28 de septiembre al 1 de octubre, en el solar del antiguo Mercado del Carmen. El presidente de la Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías (Bareca), Rafael Acevedo, señaló que la nueva ubicación "ha sido un éxito y se han doblado las cifras en cuanto a la afluencia de personas". Recordó que la anterior edición, que tuvo como escenario la Plaza de las Monjas, registró una participación de 40.000 personas".

Acevedo achacó en parte el buen balance de la muestra gastronómica al nuevo espacio. Subrayó que es de mayor dimensión que la Plaza de las Monjas y ha permitido tanto la presencia de mayor número de personas como de stand, ya que contó con dos establecimientos hosteleros más. El presidente de Bareca agradeció la acogida obtenida un año más tanto por parte de Huelva capital como de la provincia, "se han volcado", lo que demuestra "el gran poder de convocatoria" de la muestra, que se ha convertido "es una de las más importantes de la ciudad, ahí están los números".

Destacó que "no ha habido ninguna incidencia". Recalcó que han estado controlando las horas para no molestar a los vecinos, de manera que "a las doce de la noche se cerraba la taquilla, no se servía nada más, y a las ocho u ocho y media de la tarde terminaban las actuaciones musicales".

Acevedo manifestó que "los restauradores están muy contentos, ha acudido mucha gente. Ellos venían para mostrar en el exterior lo que se hace en sus establecimientos y que además le resultara económicamente rentable y le ha resultado rentable", a lo que añadió que también se ha demostrado que "Huelva tiene un nuevo sitio para hacer eventos". Explicó que fue una propuesta de Bareca e indicó que será el escenario de la próxima edición, aunque previamente habría que "solucionar pequeñas cosas" que han detectado mientras se desarrollaba esta vigésimo primera edición.

Apuntó que ya han recibido peticiones de establecimientos hosteleros para participar en la próxima edición de la Feria de la Tapa, "casi todos los que han participado en ésta quieren repetir", por lo que ya empezarán a trabajar en la próxima edición de la muestra. En este sentido, agradece al Ayuntamiento de Huelva "que todo han sido facilidades".