La vuelta al campus con la única candidata en las elecciones a la UHU

Sin dudarlo, María Antonia Peña señala al último como el más determinante para la Onubense “porque lo demás es un marco normativo al que nos veremos arrastradas todas las universidades”. En el modelo de financiación “nos jugamos muchísimo, es decisivo porque cuando se cierre va a durar muchos años”. Ahora, prosigue, “Huelva tiene que estar muy fuerte para defender el modelo de universidad que tenemos”. En definitiva, “si no hay financiación, la mejor de las voluntades se queda en terreno estéril porque no se pueden ejecutar los proyectos” .

La candidata apunta la necesidad de “un plan de infraestructura para construir; mientras llega vamos a intentar mantener esta política de fondos propios y terminar por dentro el edificio CPD, donde irá el corazón informático de la Universidad, fundamental en el tiempo que viene”. El objetivo es “un esfuerzo de rehabilitación y seguir con toda esa lista enorme que no está acabada”. De momento, han planteado también al Ministerio de Vivienda propuestas para seis o siete edificios para una mayor eficiencia energética, dentro de una convocatoria destinada también a la rehabilitación.

Las universidades, afirma Peña, deben “defender los dos campos del conocimiento. La ciencia y la tecnología son fundamentales para el progreso, como se comprueba actualmente en el ámbito de la salud. Pero hay muchos problemas que afectan a nuestra sociedad como los movimientos migratorios, de ciudadanía democrática... que nos constituyen como personas y no se pueden dejar de la mano”. Añade, en referencia a los investigadores de este ámbito, que “somos muy baratos. Mientras la ciencia y la tecnología necesitan grandísimas inversiones de infraestructuras, en el caso de las Humanidades nos apañamos con muy poco y ofrecemos muchísimo ”.

La candidata traslada una sensación entre los historiadores en particular cuando oyen “qué importante es que se conozca la Historia, qué importante es que se sepa lo que ha pasado en España pero, ¿dónde están la financiación y el apoyo a las materias de Historia?”. En su opinión, esta falta de sostén económico dificulta “mantener una investigación de nivel en estos ámbitos porque no se contemplan como líneas estratégicas ni prioritarias”. Un apoyo que mantiene “en los foros en los que puedo” y “sin menoscabo de la ciencia y la tecnología”.

Hacia el fin de una campaña “cómoda pero no acomodada”

En 2017 la candidatura al Rectorado de la UHU encabezada por María Antonia Peña compitió con la del entonces rector, Francisco Ruiz, y la de Juan José García Machado, con victoria en segunda vuelta. Cuatro años después es la única en presentarse, una circunstancia que sumada a la pandemia no da precisamente mucho fuelle a una campaña “cómoda pero no acomodada”, indica Peña, que admite que “ambiente no tenemos”.

“La falta de competitividad juega en contra”, al igual que el hecho de que “los estudiantes están en casa, se pierde esa comunicación entre unos y otros en el campus” . Ha habilitado un sistema participativo para la elaboración del programa y “así darle riqueza y que lo sientan suyo”. La candidata advierte que “es un momento muy importante”, como lo es también proyectar “una imagen comprometida y no apática”. Mantiene unos cinco encuentros al día –“desde las 9:00 estoy enganchada al Zoom”–, “procurando dar cabida a todo el mundo” pero a través de “unas reuniones más frías”.