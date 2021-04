La Universidad de Huelva que quieren

El próximo 6 de mayo la comunidad universitaria está llamada a las urnas para las elecciones en la UHU. La única candidatura registrada es la de María Antonia Peña, actual rectora y catedrática de Historia Contemporánea. El próximo día 21 arrancará la campaña electoral según el calendario establecido y se irán conociendo las propuestas de Peña y su equipo para el próximo mandato, un programa para el que ha reclamado la participación.

Es momento de analizar las necesidades de la institución, las más urgentes y otras más a medio o largo plazo para evitar problemas que se vislumbran en el horizonte. Del mismo modo, procede la evaluación del mandato que ahora expira, un periodo condicionado en su último tramo por la pandemia y sus consecuencias. El director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI), Salvador Pérez Litrán, y el presidente del Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de Huelva (Caruh), Ismael Arévalo, analizan pasado, presente y futuro de la institución para Huelva Información.

Desde sus respectivas posiciones de profesor y alumno, coinciden en señalar la necesidad de una mayor dotación económica para la Onubense –con un presupuesto para este año de 89.229.788 euros– como elemento esencial para acometer las mejoras que se precisan a diferentes niveles.

Como uno de los centros superiores de enseñanza que compone el sistema público andaluz, contará con novedades en el modelo de financiación y en el mapa de titulaciones. Por otra parte, el Ministerio de Universidades ya ha concluido el borrador definitivo del nuevo Real Decreto sobre enseñanzas universitarias. Una “encrucijada”, un momento de “cambio profundo” para la universidad en su conjunto al que se ha referido María Antonia Peña en sus últimos actos públicos.

Cerca ya de sus treinta años de vida, la Universidad de Huelva está a punto de abrir una nueva etapa.

PROFESOR. Santiago Pérez Litrán

"Nos estamos quedando sin cantera"

Salvador Pérez Litrán dirige la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Huelva y es miembro del sector del profesorado PDI doctor, del Consejo de Gobierno de la institución y del Consejo Social. Cuenta con una trayectoria docente de décadas que comenzó en la Universidad de Sevilla antes de la creación de la UHU. En la Onubense siempre ha estado vinculado a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en sus distintas denominaciones a lo largo del tiempo. Desde este profundo conocimiento de la institución, plantea los retos que habrá de afrontar en los próximos años y evalúa los que acaban de transcurrir.

Como claves para el futuro señala la investigación y la financiación, tan unidas. En relación a la primera, plantea la necesidad de mejorar el acceso de los más jóvenes como uno de los principales desafíos para la universidad en general y la Onubense en particular. “Nos estamos quedando sin cantera”, advierte de manera gráfica Pérez Litrán y añade que “en un plazo de quince años nos jubilaremos muchísimos”.

No es falta de interés por parte de los ya graduados, es un proceso necesariamente largo al que obliga el sistema cuyo final nadie asegura que sea permanecer en la universidad si no hay vacante que cubrir. Esto viene dado por cambios normativos con el objetivo de paliar algunas anomalías aunque, a juicio del director de la ETSI, “de querer evitar la endogamia hemos pasado a no facilitar el acceso”. “Al que le tira, empieza con años de becario, tienes que acreditarte como ayudante a doctor, hacer la tesis y si después de todo eso te encuentras con que no hay plaza..., no hay incentivo y en algunas áreas la falta de personal va a suponer un problema”.

La investigación es un apartado sobre el que considera que “se podría mejorar” pero en esta cuestión admite que “lo importante son los medios”, es decir, la financiación. A falta de conocer el nuevo modelo para los centros superiores andaluces anunciado en un principio para este segundo trimestre del año, la realidad es que la necesidad de mayor dotación económica es acuciante. Unos medios que vienen mermados ya desde la anterior crisis económica, aunque Pérez Litrán reconoce el esfuerzo de la UHU al destinar algo más de dinero a la investigación en el último plan. “Hacen falta más medios”, insiste, es un labor “que soportan los becarios o contratar para continuar” ante esa merma en la cantera.

"La docencia presencial es insustituible, si se puede volver, hay que hacerlo"

También con vistas al próximo mandato, Pérez Litrán apunta que están “faltos de infraestructuras”, hay “edificios que se han quedado pequeños”, de ahí la necesidad de trabajar en este terreno porque “es algo común a todos los centros”. Además, apunta la conveniencia de establecer un plan de renovación de los equipamientos que hasta ahora no existe para “su mantenimiento y renovación en caso de necesidad”, con algunos equipos ya obsoletos.

Profundizar en la digitalización es un requerimiento para las universidades desde hace años y que la pandemia ha acelerado a marchas forzadas. En el caso de la Onubense, Pérez Litrán percibe que se ha realizado “un esfuerzo importante porque las aulas están equipadas”. El pasado verano la UHU realizó una compra de cámaras y se optó por iniciar el curso con un modelo mixto de docencia. Desde entonces ha llovido mucho, el campus acabó vacío pero la actividad universitaria debía seguir desde otros espacios. Es algo que también ha empujado a una administración más electrónica “que haría falta potenciar, aunque también supone más carga de trabajo”, indica el director de la ETSI.

Valora con un notable el mandato de María Antonia Peña, un periodo sobre el que resalta el cambio en las relaciones humanas, en el que “se ha mejorado, las aguas han vuelto a su cauce y el ambiente propicia que empujemos en la misma dirección con las opiniones diferentes que cada uno pueda tener”. En este mismo sentido, destaca también en positivo “la accesibilidad” de los nuevos responsables de la institución. Un mandato que en su inicio arrastraba también las consecuencias de “una crisis importante, la Universidad de Huelva es pequeña y se ve afectada especialmente”.

La Escuela retomó la docencia presencial, que en su opinión “es insustituible”, el pasado 12 de abril. La última resolución concedía libertad a cada centro para valorar el mejor camino aunque Pérez Litrán afirma con convencimiento que “si podemos volver, hay que hacerlo”, algo que aplicaría a todos los centros. “A la Universidad de Huelva el parón le ha hecho mucho daño a nivel docente, el resultado de abrir siempre es el más beneficioso”.

ALUMNO. Ismael Arévalo

"Es necesario centralizar la gestión"

Ismael Arévalo cumplirá en junio un año como presidente del Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de Huelva (Caruh) aunque cuenta con una amplia experiencia en la participación del alumnado. Cursa el último año del doble grado de Estudios Ingleses y Filología Hispánica, una recta final marcada ya para siempre por la pandemia.

Es consciente de que detrás de muchas de las carencias de la Universidad de Huelva está la necesidad de una mayor dotación económica, lo que no le impide analizar lo que quiere para su universidad. “En educación todo el dinero es poco”, afirma, y añade que debería emplearse en “renovar el material, en muchos casos obsoleto” y también las instalaciones, que califica de “primarias”. Además, apunta que en el campus hay espacio para “hacer más edificios”. Arévalo hace un balance positivo de la política de ayudas aunque cree que “siempre se puede hacer más” por ejemplo, para que las reciban todos aquellos que las soliciten “porque quien lo pide es porque lo necesita”.

El presidente del Caruh considera que la gestión “es muy diferente de unos centros a otros, debería estar más centralizada”. Asegura que existen desigualdades en la celeridad del reemplazo de los profesores y que en algunos centros han llegado a estar hasta dos meses sin docente.

Esta centralización también la ve conveniente en la política de asesoramiento y orientación a los egresados y no tan acotada a cada centro. En las iniciativas para la empleabilidad el representante de los alumnos de la Onubense apunta que están “poco diversificadas” ya que, añade, “no todo el mundo va a montar un negocio”. “Es necesaria una oferta más dinámica, no sólo para emprender, ¿por qué no orientar también a los que quieren opositar o a los que desean ingresar en la Policía o en la Guardia Civil?”, propone.

Una de sus principales críticas se centra en la digitalización, que “ha mejorado pero sigue suspensa”, iopina. La pandemia ha dejado al descubierto las carencias en este terreno aunque señala que “los alumnos agradecimos la docencia telemática” sin embargo, explica, “las cámaras no se ven bien y falta formación entre algunos miembros del profesorado, hay quien no sabía poner el Zoom ni usar bien la Moodle”.

Necesitan, continúa, una plataforma “más estable” sin olvidar “la pérdida de tres meses de correos electrónicos” de los alumnos. Arévalo echa en falta un ocio alternativo “más entretenido, el actual no es eficiente; que fomente más la socialización, sobre todo para los de primer curso, y el asociacionismo en torno a temas de interés común para alumnos de diferentes cursos y centros”.

De nuevo, vuelve a topar con que “falta presupuesto, la UHU está infradotada económicamente” pero ansía un espacio de reunión –la Onubense es la única sin Casa del Estudiante– “porque la universidad no sólo es ir cuatro horas a ver PDF, también es el café con los compañeros”.

Tras un vistazo al futuro que quiere, Arévalo echa la mirada atrás y valora especialmente la normativa de evaluación que se ha implementado en este primer mandato de María Antonia Peña. En su opinión, “es de las mejores de España” y destaca también la accesibilidad del equipo de gobierno. Recuerda en concreto cómo la rectora respondió una a una las preguntas planteadas por los estudiantes tras la decisión de hacer los exámenes telemáticos, “aguantó estoicamente”, señala.

"Lo primero es la salud; dicen que la UHU no es un foco, pero muchos vienen en autobús"

La gestión de la pandemia requiere un análisis específico y Arévalo antepone “la seguridad, el curso da igual mientras se salven vidas”. Admite la incertidumbre como una circunstancia inherente al contexto actual, pero que en alguna medida “ha podido ser evitable”. Por ejemplo, acelerando las resoluciones rectorales, “no se puede esperar a otros rectores, adelántate porque hay casi 15.000 alumnos esperando y de 800 a 1.000 profesores”.

A su juicio, el modelo semipresencial con el que arrancó el curso “no funcionó bien por falta de medios, la gente en casa no veía bien la pizarra y los micros tampoco funcionan correctamente”. Apoya la decisión de dar libertad a los centros para las clases tras la Semana Santa e insiste en que “lo primero es la salud, dicen que la universidad no es un foco pero la mayoría de estudiantes viene de otras localidades y lo hacen en autobús”.