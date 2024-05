María José Rico anuncia que en el mes de noviembre estarán finalizados los accesos al Chare de Lepe

- El Chare de Lepe sigue cerrado, ¿Cuándo va a finalizar el Gobierno los accesos?

- Aquí sí que tengo memoria, aquí no llevo tres meses, fui delegada de Salud y me duele tanto… nosotros peleamos por ese Chare, lo hemos construido, lo equipamos entero y lo cerramos por el Ayuntamiento de Lepe, que en ese momento estaba Manuel Andrés González de alcalde, había firmado un convenio en el que se comprometía a hacer los accesos y no se hizo. Quien tenía que cumplir no cumplió. Hay que tener memoria. Ahora tienen otro discurso, el de meternos prisa.

Al final el Gobierno ha terminado haciendo los accesos, la glorieta y la vía de servicio. El Gobierno lo ha hecho todo pero en la vía de servicio, a finales de febrero, la empresa que lo estaba haciendo incurrió en concurso de acreedores. Lo bueno es que no hay que sacar una nueva licitación como viene en la Ley de Contratos Públicos, siempre y cuando la ejecución de la obra hubiera durado más de un año y se hubiera ejecutado más del 20%, como es el caso.

Se está negociando y en un brevísimo plazo de tiempo se va a adjudicar a una tercera empresa solvente para que lo termine. En el mes de noviembre, y aquí sí que doy la fecha, va a estar hecho. Que corran otros, que les va a tocar. Yo lo voy a pedir a Papá Noel de regalo el Chare porque van a tener los accesos y no van a tener ni luz ni agua. Ya vamos tarde y eso le compete a la Junta de Andalucía. Pongámonos a correr todos, yo estoy corriendo, que me sigan corriendo los demás.

“Los efectivos para combatir el narcotráfico en Huelva son suficientes, estamos realizando un gran trabajo en tierra”

- Hay una preocupación evidente porque se ha trasladado parte del tráfico de drogas del estrecho a las costas de Huelva, ¿Qué respuesta va a dar el Gobierno?

- El Gobierno de España es muy sensible con este tema. El cuarto plan de seguridad para el Campo de Gibraltar, que engloba a la provincia de Huelva, tiene una previsión de más de 25.000 efectivos entre policía y Guardia Civil. En lo que llevamos de año, hasta marzo, se ha detenido a más de mil personas y aprehendido más de 30.000 kilos de droga entre hachís, marihuana y cocaína, y se han hecho más de 19.000 operaciones.

En Huelva se están haciendo muy buenas actuaciones. Estamos en coordinación con Marruecos, Portugal y, por supuesto, con la provincia de Sevilla.

Los efectivos son suficientes, me molesta que se incida tanto en esto porque por parte del PP se redujo en más de 1.640 efectivos y nosotros los hemos incrementado en 3.650, el PP no subió el sueldo, nosotros lo hemos incrementado en un 38%, hemos invertido 39 millones de euros en refuerzo de personal y 40 millones más en material. Esto hay que decirlo porque parece que no tenemos memoria. Si uno es patriótico tiene que demostrarlo con hechos y el Gobierno de España lo ha hecho. Sin duda que hace falta más pero la apuesta del Gobierno es decidida.

Es cierto que ellos tienen las narcolanchas pero nosotros trabajamos muy bien en tierra, controlando el combustible, los contactos... estamos cada vez atacando más la línea de flotación.