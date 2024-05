María José Rico: “La llegada del AVE a Huelva no será ni a corto ni a medio plazo”

Lleva pocos meses en el cargo y ya ha tenido que dar respuesta a proyectos que los onubenses llevan décadas esperando. Cree que Huelva con el Gobierno de Pedro Sánchez ha comenzado a entrar definitivamente en el mapa con proyectos como el CEUS y el hidrógeno verde. Responde a todo. El AVE no es una prioridad, el CEUS ya es una realidad. Alcolea no empezará hasta que la Junta limpie el cauce y para el aeropuerto quiere un proyecto más sólido económicamente. Para la playa de El Portil da plazos. Una puesta al día de todas las infraestructuras que dependen del Gobierno central. A algunas preguntas, tendrán que responder los ministros.

- Se ha reunido con la plataforma que ha convoca la movilización en defensa del AVE para el próximo jueves, ¿el Gobierno va a modificar su postura con la alta velocidad para Huelva?

- La Plataforma ‘¿Y Huelva Cuándo?’ no sólo quiere el AVE, que también lo quiero yo, lo quiere el Gobierno de España y lo quiere toda Huelva, quiere que se acorte la conexión entre Huelva y Madrid, que haya más frecuencia, y que se tarde menos tiempo en las conexiones con Sevilla. Soy consciente de que están tardando, cuatro, cinco horas, seis, incluso hasta ocho, que ha habido errores en el trayecto, incidencias que no son deseables. Lo que le he trasladado a la plataforma y mantendré, porque es la postura del Gobierno, es que el AVE ahora a corto y a medio plazo no va a abordarse.

Lo inmediato, a corto plazo, lo que podemos hacer para mejorar esas condiciones, lo veremos en el mes de junio que vendrá el ministro y comprobaremos que donde había tres frecuencias de conexión Huelva y Sevilla va a haber cuatro, y donde había un ALVIA que conectaba con Madrid va a haber dos, uno por la mañana y otro por la tarde, tanto de ida como de vuelta.

Había dos opciones sobre la mesa tras haber desempolvado los estudios que estaban en un cajón y que se conocían por parte del PP. Lo que ha hecho el Gobierno socialista es rescatarlo, volver a analizarlos y abrir dos escenarios. O bien hacer un modificado de toda la línea de 95 kilómetros de trazado o bien optar por una variante de 45 kilómetros que supusiese un acortamiento de tiempo, con menos dificultades técnicas y ambientales, porque en San Juan del Puerto hay una zona de marisma de protección medioambiental especial, no sólo de fauna, sino de trazado de suelo.

Se ha optado por una opción más corta en el tiempo y menor en inversión económica. Se ponen nada más y nada menos que 410 millones de euros, que se dice pronto, pero comparada con la otra que superaba los 1.100 millones….

Lo que Huelva reclama es llegar pronto a Sevilla, con más frecuencia y llegar pronto a Madrid y eso lo vamos a tener a partir del mes de junio y va a venir a contarlo el ministro Óscar Puente en un desayuno informativo en el que se va a invitar a todas las plataformas que hacen de portavocía de la ciudadanía y a todos los medios de comunicación, a la sociedad civil, para que lo escuchen de él y analicen de manera responsable el haber elegido esto a corto y medio plazo. El Gobierno nunca descarta el AVE pero vendrá más tarde.

- ¿Entonces la fecha que maneja definitivamente el Gobierno para el AVE a Huelva es 2050?

- Exactamente, vamos a intentar que sea un poco antes, no dejarlo en 2050. Apelo a la coherencia. Me parece incongruente y paradójico que el PP a nivel europeo esté votando en contra de la Red Europea de Corredores del Mediterráneo desechando una inversión de más de 26.000 millones de euros para infraestructuras de aquí a 2030 de aeropuertos, puertos, carreteras y ferrocarriles. Si lo queremos todo, también hay que apostar por todo. Hay que ser sensatos y responsables y ver lo que podemos abordar ahora y abordar después en un futuro. Primero lo urgente y lo importante y lo que quiere la ciudadanía se va a hacer ahora en el momento que se consigne en el presupuesto de 2025, porque ahora estamos con prórroga de presupuestos. El plazo de ejecución está en torno a dos años y medio o tres, lo vamos a ver en breve. Y luego seguiremos trabajando en paralelo, pero hay otras obras prioritarias, nuestro AVE vendrá.

- Con esta decisión, Huelva se vuelve a quedar fuera del AVE a corto plazo. También insiste la plataforma en la diferencia de tiempo entre los 50 minutos de la lanzadera y los seis proyectos de trazados de AVE que estaban todos por debajo de la media hora.

- Yo creo que Huelva está siendo privilegiada porque está en el corredor de red básica de puertos en el que no está ni Cádiz, ni Vigo, ni Ferrol, ni Avilés, ni Málaga… Huelva no se está quedando atrás de nada, es una sensación emocional, subjetiva, no estamos abandonados ni en la cola, Huelva va a tener un renacer industrial que la va a colocar en una situación estratégica y de privilegio que no ha tenido hasta ahora y esa apuesta ha sido del Gobierno de Pedro Sánchez y Teresa Rivera quien ha apostado porque el hidrógeno verde se instale aquí, en el Puerto del Huelva. Y tenía más candidatos, entre ellos Algeciras, y ha sido una elección del Gobierno, como el proyecto CEUS. La oportunidad es tan grande, van a venir tantas cosas, que por su propio peso otras infraestructuras que se están reclamando van a venir pero hay que ser sensatos y no prometer lo que no se puede, pero tampoco sentirnos desprotegidos.

El Gobierno de España ha puesto el foco en Huelva, nunca se ha hablado con tanta claridad y con tanta apuesta firme económica sobre Huelva, solamente en materia de infraestructuras, en ferrocarriles, se ha multiplicado por cien la inversión del Gobierno socialista desde marzo de 2018 hasta ahora. En carreteras se ha multiplicado en un 25% y un 20% en puertos, estamos hablando de licitaciones para inversiones de 500 millones de euros. Los presupuestos están ahí, yo no me lo estoy inventando y eso hay que aprender a leerlo, a reconocerlo, a agradecerlo, sin perjuicio de que sigamos queriendo cosas. El AVE también, no lo descartamos pero ahora tocan otras cosas que son más urgentes, más necesarias e importantes.

- Pero muchos ciudadanos se sienten de segunda, discriminados porque no acaban de entender cómo una infraestructura que se podía haber hecho desde el 92 no ha llegado y sí ha habido apuestas por otros territorios, como los 4.000 millones de Asturias, y nunca se ha contado por Huelva para la alta velocidad.

- Llevo tres meses en el cargo, tres meses, y ahora me están dibujando un escenario de 25 años, donde han estado otros partidos, ¿a qué viene ahora de repente esta urgencia cuando no se ha hecho nada en 25 años? Ahora, de repente, todos nos sentimos agraviados, abandonados, cuando vemos que el Gobierno de España está preocupado por Huelva y está trayendo montones de proyectos que son líderes a nivel mundial, como el hidrógeno verde o los aviones no tripulados. Sólo estamos fijándonos en el AVE. ¿Sólo hay ese foco y no de los 117 millones que se están ejecutando ahora en Jabugo, en Galaroza, en La Palma, en Calañas, en Peguerillas? ¿De eso no hablamos? Hay que pensar a la grande. También queremos AVE pero ahora no, ahora tendremos la nueva infraestructura de cercanía va a ser exactamente igual que el AVE. No es cierto que se pueda coger un AVE en 360 kilómetros por hora, no es cierto, el reglamento europeo habla de 160–180 kilómetros por hora máximo y eso lo vamos a tener con el cambio de los trenes.

“Todavía no sabemos cuándo empezará la mejora del tren para el tráfico de mercancías”

- ¿Cómo está el proyecto para garantizar que el tráfico de mercancías esté como mínimo a una velocidad de 100 kilómetros/hora tal y como pide la Unión Europea para antes de 2030?

- Lo estamos estudiando y trabajando, todos estos proyectos que todos queremos, aunque estemos en silencio y no digamos nada, se están analizando por un equipo técnico y político que determina que es lo prioritario para cada zona, porque hay muchas comunidades autónomas pidiendo, no está Huelva sola. No me puedo pronunciar todavía sobre la fecha, se va a hacer pero no sabemos cuándo. Es una buena pregunta para que se le haga al ministro Óscar Puente porque él tiene ya en su cabeza el cronograma de toda esa actuación.

“La mejora de la línea Huelva-Zafra se hará en dos proyectos por separado”

- ¿El Gobierno contempla mejorar la conexión férrea Huelva-Zafra?

- Se contempla. Hay un tramo Huelva-Zalamea y otro Zalamea-Zafra y se están estudiando los dos proyectos que se van a hacer por separado, se está estudiando el tema medioambiental. No puedo dar más primicias porque ya me he anticipado en algunos proyectos porque se estaba demandando esa información por la ciudadanía, pero sí que se está trabajando y en estudios por separado. No se hará de manera única aunque sea un trazado único de Huelva a Zafra.

“No descartamos que se haga el corredor férreo de la Ruta de la Plata, también se está estudiando”

- Hay otra petición para que se lleve a cabo el corredor ferroviario de la Ruta de la Plata con el que se podría conectar Huelva.

- Tampoco se descarta, lo que pasa es que hay muchos corredores que se están pidiendo, la conexión con Vigo, Vigo-Oporto, Madrid-Lisboa… tenemos que esperar un poquito pero se está trabajando, no estamos descartando nada. Yo he visto informes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y se está estudiando la Ruta de la Plata, pero lo reservo también para el ministro, hay cosas que no se pueden contar hasta que no estén consolidadas. Me dicen que es que hay mucho secretismo, no, hay que ser prudentes porque pueden cambiar los proyectos. En el momento que tengan algo más perfilado lo compartiré con los medios.

“Estamos estudiando qué tramos se pueden desdoblar de la carretera 435”

- El desdoble de la carretera 435 sería otra de las opciones para mejorar las conexiones entre la zona centro de la provincia y la Sierra, ¿Se prevé algún tramo añadido en ese desdoble?

- Esta es otra reivindicación que llevo oyendo mucho tiempo atrás, son proyectos heredados que vienen de una trayectoria muy larga. El proyecto del desdoble tiene un problema que no sé si es que no lo hemos sabido contar bien. El trazado de ese desdoble que pasa por el Parque de Aracena y Picos de Aroche es muy complejo, está gravemente afectado por muchos tramos de protección medioambiental que lo hacen totalmente inviable técnicamente.

La Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias para emitir estos informes, ha informado de forma desfavorable en muchos tramos y trazados porque hay una protección medioambiental muy delicada. Estamos analizando una alternativa distinta de trazado que coja tramos individuales donde se pueda desdoblar pero hay otros en los que no, están en ello porque es muy complejo.

Este proyecto estaba durmiendo en los laureles desde hace tiempo y lo estamos rescatando ahora porque estamos moviéndolo otra vez nosotros porque estaba todo muy parado desde hace años. Están estudiando la posibilidad de cómo lo hacemos por tramos, qué tramos entran en desdoble y qué tramos no y cómo lo hacemos.

Me preocupa la situación porque hay zonas muy afectadas por la actividad minera, hay muchos camiones. También lo tenemos encima de la mesa. Trabajamos mucho pero en silencio.

“Me ha parecido brillante la decisión de Pedro Sánchez. Estaba muy preocupada”

- ¿Cómo ha vivido personalmente la subdelegada del Gobierno los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez?

- Para mí ha sido como un final de película feliz. Estaba muy preocupada. También por el ambiente general. Cuando alguien presencia una sesión en el Senado… aquello me recuerda al circo romano, se ha perdido el respeto y no todo vale. No me gusta esta política poco elegante con el adversario que no es tu enemigo, sólo el que piensa de forma distinta a ti. Entiendo que el presidente se haya plantado y le admiro la valentía que ha tenido al hacerlo. Una persona no debe tener que aguantarlo todo porque sea político. Me ha parecido brillante.