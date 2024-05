El Gobierno aprobará el aeropuerto para Huelva "si presentan un proyecto económico viable”

- Se espera que esta vez el Gobierno sí sea receptivo al aeropuerto para transporte de mercancías y vuelos chárter, ¿tendremos el aeropuerto privado en Huelva?

- Claro que queremos el aeropuerto para Huelva y claro que queremos la iniciativa privada. El Gobierno es receptivo, pero hay dos pegas. Una de calificación jurídica porque en el año 2008 se reconoció que iba a ser de interés general lo que suponía que la competencia era exclusiva del Estado, pero en 2011 salió una ley nueva que modificaba los requisitos para ser declarado aeropuerto de interés general y estos nuevos requisitos ya no los cumple este proyecto.

El primer obstáculo es la calificación jurídica de si es de interés general o no lo es, porque si no lo es la competencia ya es compartida con la Junta de Andalucía. Habría que ver si esta modificación nos coloca en un punto de partida diferente a efectos de competencia.

El aeropuerto también está parado porque la Dirección General de Aviación Civil está analizando la viabilidad económica y de rentabilidad de este proyecto que con lo que se ha aportado hasta ahora no es suficiente. Les he pedido ayuda a los de plataforma ‘¿Y Huelva para Cuándo?' para que refuercen con informes económicos, financieros y presupuestarios la viabilidad del proyecto, que me ayuden, y yo llevaré esos informes al Ministerio para que lo vuelvan a analizar porque con lo que tienen ahora mismo encima de la mesa no avalan la rentabilidad.

Le he pedido tanto a la FOE como a la Cámara de Comercio que ayuden y aporten informes válidos y solventes que acrediten que eso es viable económicamente para que la Dirección General de Aviación Civil le dé la viabilidad.

El Gobierno piensa en el futuro y en qué ocurre si se admite este proyecto y no es viable económicamente, ¿Qué va a pasar si luego tiene que haber un rescate? ¿Le va a tocar al Gobierno como en el caso de Ciudad Real rescatar el aeropuerto? Necesita tener más documentación.

- Pero es un aeropuerto de iniciativa privada, ¿por qué tendría que rescatarlo el Gobierno si no es viable a pesar de las potencialidades de Huelva?

- Desgraciadamente el Gobierno ha tenido que rescatar proyectos de iniciativa privada como hospitales, ha ocurrido en Valencia… en este caso puede ocurrir, no queremos aeropuertos fantasmas como hay en España desgraciadamente. Tienen que ver que el proyecto sea viable económicamente, y si lo refuerzan yo les he transmitido que lo llevo personalmente al Ministerio para que lo vuelvan a analizar pero con una solvencia económica más potente para evitar esa tentación de si esto no va hay que realizar un rescate. Hay que hacer números por si va mal.

Yo les dije a ellos personalmente ‘ayudadme’, dádmelo hecho para que yo vaya al Gobierno y presente el nuevo plan con solvencia económica que lo avale, y el Gobierno de España va a decir para adelante, claro que sí, cómo no va a querer lo queremos todos.