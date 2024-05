El Gobierno descarta seguir con la presa de Alcolea "hasta que la Junta no limpie el Odiel"

- La obra de la presa de Alcolea que garantiza el agua para Huelva está paralizada, ¿no se va a reactivar por parte del Gobierno?

- Es un tema que le preocupa mucho al Gobierno, y le preocupa a varios ministerios, porque el sector agrario para nosotros es un pilar fundamental en la provincia y somos un referente europeo. No podemos olvidar que la sequía y el cambio climático que está haciendo que se tambaleen las estructuras de nuestra seguridad hídrica. Huelva siempre ha sido donante de agua a provincias que lo tienen peor.

La apuesta por las infraestructuras hídricas es decidida y firme y lo principal ahora es el arranque del túnel de San Silvestre, la reactivación del Boca Chanza y la presa de Alcolea sin que nos quitemos de la mente a largo plazo reformas y añadiduras como desaladoras, que no se descartan a futuro, conforme vaya avanzando el cambio climático.

Yo no tiro balones fuera, el Gobierno de España va a asumir la presa de Alcolea en el momento en el que la autoridad competente, que en estos momentos es la Junta de Andalucía, limpie el cauce del Odiel, porque hay cuatro informes que dicen que el agua no es apta para el riego, el último de 200 folios de la Universidad de Huelva.

Me sorprende la posición por parte de la Junta de Andalucía porque la propia Junta tiene fichas sobre el Tinto-Odiel-Piedras en el escenario 2022-2027 en las que se recogen que el agua no es apta para el riego, la propia Junta que se contradice ahora en el discurso de sus delegados.

Hay que ser un poco sensato, si hay cuatro informes en contra y la propia Junta reconoce que es inviable, ¿Qué tengo que hacer?, hay que limpiar el cauce para en el momento que sea apta el agua reanudar la construcción de la infraestructura y asumirla como ya la asumió el Gobierno. Tiene el 27% de ejecución realizado hasta que la empresa que lo estaba ejecutando incurrió en concurso de acreedores y se paró la obra.

- Pero como no es una infraestructura que se haga de un día para otro, ¿No se podría seguir construyendo mientras se limpia el cauce?

- No contemplo la simultaneidad, que limpien primero el agua y luego hablaremos, puede haber un cambio de criterios, yo no soy quién para decirlo, pero hoy la postura del Gobierno, avalada por los informes técnicos y reconocido por la propia Junta de Andalucía, arrojan eso como conclusión.

El último informe de la Universidad de Huelva recomienda esto, que no se aborde la infraestructura hasta que no se limpie el agua y tenga la garantía de que el agua es apta para el riego. ¿De qué nos sirve tener la infraestructura si el agua no es apta? Pónganse a limpiarlo y yo me pondré a construirlo cuando terminen.

“La vicepresidenta firmará en breve el protocolo para el reparto de fondos para los municipios de Doñana”

- La vicepresidenta Teresa Rivera que ha sido protagonista en el ‘Acuerdo por Doñana’ se va a Europa, ¿va a cambiar la postura del Gobierno?

- Las personas que estamos al frente de un cargo le damos nuestra huella personal y esta ministra deja un relevo estupendo a quien le suceda porque el marco ya está hecho. Hay 700 millones de euros que están apuntalando la sintonía con la Junta de Andalucía, una sintonía que yo espero también contagiar a Huelva, porque esa lealtad institucional nos va a llevar al beneficio de todos y eso es lo que va buscando el Gobierno de Pedro Sánchez. Siempre estaré para conseguir lo mejor para Huelva con la mano tendida a la Diputación provincial, a la alcaldesa de Huelva y a la Junta de Andalucía, aunque a veces discrepemos.

El Gobierno tiene una apuesta decidida por mejorar todos los acuíferos, por mejorar Doñana, mantener el agua y seguir persiguiendo con el Seprona de la Guardia Civil todos los pozos ilegales.

- ¿Cómo va la tramitación de las ayudas? Los ayuntamientos de Almonte e Hinojos no estaban conformes con el reparto de fondos.

- Dentro de un par de semanas lo veremos. Hay una reunión a la que se va a convocar a todos los ayuntamientos, que son 14. Yo celebro y les felicito porque se ha llegado a un acuerdo casi unánime. Han conseguido unir a 12 ayuntamientos de 14, de distinto signo político, con mayoría del PP, esto no es un acuerdo político.

Son 70 millones para renaturalización del terreno, rehabilitación de inmuebles, innovación, movilidad sostenible… creo que es para celebrarlo, es más, han utilizado criterios de lo más equitativos como la población, el desempleo, el nivel de renta, la superficie y un criterio de que nadie cobre menos de 4 millones, que es lo que cobra la mayoría 4,1 millones, ni más de 8 millones que es lo que va a cobrar Almonte, el doble que los demás, Hinojos 5,8 millones, no está nada mal. Celebro el acuerdo porque es una mayoría cualificadísima.

Ahora se abre el plazo de convocatoria pública tras cerrar el de alegaciones. Se va a asignar un 50% antes de que acabe el año y el otro 50% en 2025. Lo que se tiene que hacer ahora es firmar el protocolo de actuación y eso lo firmará la ministra, y luego ya con cada ayuntamiento de forma individual cuando salga el real decreto para que cada uno pida esa subvención que va a venir directa y nominativa. Creo que va muy bien y se están fijando los plazos. En ningún momento se ha excluido a nadie de la negociación. Creo que lo van a escenificar en breve con la ministra.