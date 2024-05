El Gobierno garantiza que El Portil "volverá a tener playa, si no es para el próximo año, para el siguiente”

- El Ayuntamiento de Punta Umbría ha tomado la decisión de cerrar este año algunos accesos a la playa de El Portil, ¿va a tener solución esta playa?

- El cambio climático está afectando a nuestras costas, ocurre en el Cantábrico, en el Mediterráneo y en el Atlántico. El mar va a comenzar a ganar terreno, ya lo está haciendo. El nivel del mar está subiendo aunque parece que nunca nos va a llegar a nosotros. Huelva es una provincia afortunada con 75 kilómetros de playa pero habrá tramos en los que no vamos a poder tener playas porque los temporales como los tres de este invierno que se van llevando la arena y necesitan que la aportación de arena sea masiva para que se vuelva a recolocar donde estaba.

La flecha, que está protegiendo a algunas playas como las de Cartaya, va creciendo a una velocidad de 30 metros por año. Necesitaremos diez años más para que cubra esos 300 metros que son los que faltan por cubrir y que están afectando a esta parte de la playa de El Portil.

Desde la Asociación de Vecinos Portileños me trajeron varias propuestas que he elevado a la Dirección General de Costas y se ha descartado la aportación masiva de arena porque es poner dinero y tiempo para que se la vuelva a llevar el mar. Es inútil, todo lo que intentemos luchar contra el mar no lo vamos a conseguir.

La segunda propuesta era establecer espigones perpendiculares haciendo forma de U o paralelos a la línea costera. También se ha descartado porque eso generaría otros efectos no deseables en otros puntos de la Costa, las corrientes subterráneas moverían al final el cauce del mar y acabarían ocasionando el mismo daño. Esta respuesta no la doy yo, las da un comité técnico. Se está analizando una última propuesta que no puedo desvelar porque se está negociando.

Este verano no vamos a poder tener playa pero el verano que viene vamos a empezar para que sea posible y si no está para el que viene lo estará para el siguiente porque requiere de un proceso largo. Les he garantizado a los vecinos que el Gobierno de España ha apostado porque tengan playa y la van a tener, lo que no puedo decir es cuándo.

Este año ha sido tan grave la embestida del mar a la costa que ha horadado numerosos chalets que están en primera línea de playa, en régimen de concesión administrativa a los que les queda la mitad, afectados por la Ley de Costas. La Junta de Andalucía les ha autorizado a poner escolleras de protección, con bloques de piedra que acabarán al final cayéndose.

- ¿Qué le ha parecido la decisión del Ayuntamiento de Punta Umbría de cerrar varios accesos a la playa?

-Huelva tiene un montón de playas, no pasa nada porque se hayan cerrado algunos accesos. Yo a lo mejor no los hubiera cerrado todos pero avalo y apruebo la conducta cautelar y preventiva del alcalde de Punta Umbría porque no quiere que allí ocurra nada.

De hecho yo le advertí que tuviese cuidado porque se podría encontrar con reclamaciones de responsabilidad patrimonial, porque puede haber un accidente y aunque se vea una estructura solvente por debajo el mar ha horadado tanto que podría hundirse y haber una desgracia que no quiere nadie. El alcalde de manera sensata y razonable ha clausurado los accesos a la playa para que no haya problema.