Desde Italia a El Rocío: "No hay un camino así en el mundo"

El Rocío es una celebración que para muchos es una cita ineludible en el calendario y que esperan durante un año entero. El momento de emprender el camino hacia la aldea almonteña para muchos es una de las vivencias más especiales e inigualables. Los sentimientos que afloran durante el camino son los que enganchan a muchos peregrinos para volver a repetir.

Esta celebración es cada vez más conocida fuera de las fronteras de la provincia onubense e incluso nacionales provocando que cada vez más personas de otros puntos del mundo se quieran acercar para vivir la incomparable experiencia. Este es el caso de Andrea y Sara, dos italianos que han realizado los dos días del camino con Huelva.

Andrea conoció el camino hace tres años por un vídeo en redes sociales que llegó a él de casualidad. En el vídeo una persona realizaba el camino y narraba la experiencia, esto atrapó a Andrea. Desde entonces, estos tres últimos años, ha realizado el camino, el primer año desde Sevilla y los dos siguientes desde Huelva. "No es igual", contesta cuando habla de la comparación entre ambos caminos.

Admite que se enamoró de la autenticidad del camino de Huelva y el increíble paraje natural que lo rodea y que no encuentra en el recorrido de la capital andaluza. El camino sevillano ofrece en su discurrir servicios como alojamientos para pasar las noches de la peregrinación. Pero Andrea y Sara buscan algo más "auténtico" aunque deban cargar, con algo de esfuerzo en los últimos tramos, con diez kilos en su mochila.

Para ella este es su primer año y admite que le ha parecido algo totalmente distinto a lo que conoce. "No hay un camino así en el mundo", confiesa Andrea, que señala que otros caminos de gran renombre como el de Santiago de Compostela están tan masificados que en su último tramo "parece Las Vegas".

Todo lo contrario a lo que encuentran en el camino de Huelva a El Rocío que, como bien ambos señalan, "de verdad, no impostado", y es que el paraje natural en el que se encuadra es uno de los fuertes de este recorrido que no deja a nadie indiferente. También destacan la hospitalidad de los peregrinos que se han encontrado y han ido conociendo en el camino, "nos invitan a sus casas en la aldea" y no como una expresión, señala Andrea, ya que han comido en una de las carretas ya que han tenido la oportunidad de conocer a la Hermana Mayor del Rocío 2024, Carmen Gazapo, con la que han comido en Gato antes de reanudar la marcha de nuevo.

Ambos han quedado enamorados de la hospitalidad de las personas y, como no puede ser de otra forma, del propio camino con la que han compartido esta increíble experiencia que, además, esperan volver a vivir otro año más.