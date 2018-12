Auto de Navidad en Huelva con el colegio Tierrallana-Entrepinos

La Iglesia de la Concepción acogió el Auto de Navidad solidario del colegio Tierrallana-Entrepinos. Con una afluencia de más de 300 personas, lo recaudado de las entradas se destinará a las necesidades materiales de las familias de la parroquia con escasos recursos. Esta actividad se organizó con motivo del cuarenta aniversario de Attendis en Huelva.

En la representación del Auto Sacramental participaron treinta y cinco alumnas de segundo de la ESO, que recrearon el Nacimiento del Niño Jesús en Belén, desde el momento de la Anunciación hasta la Adoración de los Reyes Magos de Oriente.

Con este motivo, las alumnas estuvieron trabajando este género teatral, durante el primer trimestre de curso, con la profesora de Literatura, Mariam Sánchez Ruiz-Granados, filóloga y directora de escena del Auto de Navidad. En la decoración y vestuarios colaboraron tanto los alumnos como sus padres.

En paralelo, tuvieron lugar las actuaciones del Coro de Tierrallana-Entrepinos, con más de cuarenta voces corales de alumnas desde tercero de Primaria hasta segundo de ESO, a cargo de la docente de Música, Nuria Montes Serrano. Interpretaron piezas como Do you hear what I hear?, Ave Maris Stella, Angels we have heard on high o el Ave María, entre otras.

Los instrumentos estuvieron a cargo de Luis Roldán, docente de Primaria y Música de la sede de Entrepinos y concertino de la compañía sevillana de Zarzuela. A su cargo, diez alumnos de Primaria y Secundaria deleitaron a los asistentes con piano, violoncello, violas y violines.

Tierrallana-Entrepinos ha querido celebrar la Navidad y sus cuarenta años en la provincia con esta actividad, y en pleno centro de la ciudad, para llevar música, tradición y teatro al corazón de Huelva.

Desde el centro docente agradecieron al párroco, Diego Capado, que les cediera la Iglesia de la Concepción para representar este Auto de Navidad y a toda la comunidad educativa de Tierrallana-Entrepinos, “que lo ha hecho posible”.

Señalaron que además, con este tipo de actividades, los alumnos entrenan su oratoria y puesta en escena, tan importante en su futuro, sin olvidar el trabajo en equipo, punto clave para su desarrollo personal, emocional y profesional.