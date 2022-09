El servicio de recogida de basuras de Almonte inicia la huelga y se concentra en protesta por los impagos

Los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basuras de Almonte, El Rocío y Matalascañas se concentraron en la Plaza Virgen del Rocío por la Huelga que se ha iniciado debido a "los impagos de sus retribuciones por parte de la empresa FCC". Están prevista otras concentraciones los días 2, 7 y 9. Desde Servicios Públicos de UGT Huelva se apoya la huelga convocada de forma unánime por el comité de empresa de FCC medioambiente de Almonte, comité de empresa con el que se viene trabajando estrechamente y con representación también de otros sindicatos.

La huelga es en el servicio que el Ayuntamiento tiene contratado con FCC para la recogida de basura y limpieza viaria tanto en Almonte como en El Rocío y Matalascañas. La plantilla es de 80 trabajadores y precisamente en esta primera concentración solo ha podido acudir la mitad de la plantilla debido a la configuración de "unos servicios mínimos abusivos por parte de la empresa".

Esta empresa, según denuncia UGT, viene incumpliendo el convenio con el personal en materia laboral y retributiva. Ya en abril se convocó otra huelga que finalmente no se produjo por no pagar los anticipos de las nóminas y por el consiguiente riesgo de que lo mismo que no se pagaban los anticipos, tampoco iban a pagar las nóminas porque el ayuntamiento no cumplía con sus pagos a la empresa.

Finalmente pagó tras un acuerdo en el Sercla y no hubo huelga, señala el sindicato. Este mes aun no se ha pagado las nóminas del personal, como si se ha hecho en otros servicios de la provincia. Tampoco "han querido reunirse para tratar de negociar ni con el comité de empresa, ni en el Sercla para una mediación, ni con el ayuntamiento que ha instado a mantener una reunión".

La empresa FCC "no ha dejado otra salida a los trabajadores y trabajadoras que la huelga". Desde la UGT "lamentamos esta situación y hacemos un llamamiento a la empresa para que se avenga a negociar una solución al conflicto".