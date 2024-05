Candy Pérez, madre de Red Madre Huelva: "de repente me vi en paro, con dos hijos, un tercero en camino y una hipoteca que pagar"

La Asociación Red Madre, presente en cuarenta y cuatro provincias de España, atiende cada año en Huelva a una media de doscientas mujeres que se encuentran, en palabras de la Presidenta de la Asociación, Mercedes Orta, "pasando por un gran bache mientras están embarazadas".

La fundación se instauró en Huelva en el año 2012 con una única razón de ser: prestar apoyo a mujeres que deciden ser madres "a pesar de todo" y que carecen de medios suficientes para el cuidado y la alimentación de sus bebés. "Nos ocupamos de las madres que llegan a nosotros -desde el embarazo hasta los dos años- y que se encuentran en exclusión social. Muchas de ellas no tienen recursos suficientes, pero el motivo económico no es el único problema al que pueden enfrentarse. Algunas han padecido una situación de maltrato, problemas de salud o vienen de otros países del mundo", afirma la presidenta.

"Buscando hasta debajo de las piedras" es como, paso a paso, han logrado desde la asociación hacerse con un nombre, reuniendo a colaboradores y entidades de distinta índole y poniendo en marcha iniciativas que les permiten seguir adelante con su férreo objetivo. "El año pasado, entregamos doscientas cunas y carritos. También conseguimos repartir hasta setenta y cuatro enseres menores -desde biberones hasta sacaleches- gracias a la solidaridad de Huelva. La gente de esta provincia es un caso inexplicable: no hay ni un día que nos hayan abandonado en la causa".

Una de las tantas mujeres que requirió de la ayuda de Red Madre fue una joven onubense llamada Candy Pérez. Con dos niños -de tres y nueve años en aquel momento- fue despedida cuando su jefa, dueña de un bar de Barcelona, se enteró de que estaba embarazada de un tercer hijo. "Estuve años trabajando en la limpieza de casas y decidí mudarme a Barcelona para trabajar en hostelería. Allí me quedé embarazada y me despidieron, por lo que tuve que volverme a Huelva y sin la prestación del paro por no haber cotizado".

Ante ella, una hipoteca, dos hijos, un tercero en camino y ningún atisbo de encontrar un nuevo empleo. "Fui cogiendo algunos trabajos pero me veía obligada a mentir sobre mi embarazo para que me contratasen. A los cinco meses, noté que algo no iba bien". Las pruebas arrojaron resultados desafortunados: "mi hijo padecía una hidrocefalia -enfermedad en la que una gran proporción del líquido cefalorraquídeo se acumula en el cerebro- y espina bífida. Todos me recomendaron no tenerlo".

A los 6 meses de embarazo, se sometió a una compleja operación quirúrgica intrauterina con el fin de lograr que el bebé naciera con cierta movilidad y con un menor grado de discapacidad. "En ese momento, necesitaba reposo absoluto. Vivíamos de la baja médica: seiscientos euros para cuidar de dos niños y pagar la hipoteca. Era imposible".

"Me adelanté en el parto y rompí la bolsa con treinta y una semanas. Cuando salí del hospital después de un mes y medio en el que mi hijo había estado ingresado, no teníamos nada", cuenta.

Los bienes básicos para cuidar de su bebé, que precisaba de revisiones constantes y que sería atendido en el hospital de Barcelona eran costes que Candy no podía afrontar. "Fue entonces cuando decidí pedir ayuda a Red Madre".

Desde la asociación, regentada por Mercedes aunque compuesta por doce voluntarias, le proporcionaron lo necesario para seguir adelante: "me dieron pañales, apoyo e incluso ayuda psicológica. Se hicieron cargo del traslado hasta Barcelona y de la estancia mientras que mi hijo estaba ingresado".

Como algo parecido a una familia define Candy a la asociación que representa a través de unas pocas manos el valor de crear redes de acompañamiento a madres que se enfrentan a las adversidades de tener un hijo sin los recursos necesarios.