Abel Gómez, tras la victoria ante el Intercity: "Creo que el equipo ha hecho un trabajo espectacular"

El Recreativo de Huelva ha cosechado una victoria importante en un campo complicado como el del Intercity. No porque sea un equipo difícil de batir en su estadio, sino por los condicionantes del mismo. El césped del feudo alicantino estaba en unas muy malas condiciones y dificultaba mucho la circulación de balón. No obstante, el Recre supo sacar adelante un partido en el que "veníamos con la lección bien aprendida y creo que el equipo ha hecho un partido espectacular".

El técnico sevillano se mostró radiante en la rueda de prensa posterior al choque. Indicó que "sabíamos que no se podía rasear el balón, que era muy difícil acumular pases y creo que el equipo lo ha entendido perfecto y luego lo ha llevado a cabo. Creo que hemos hecho un gran trabajo. El equipo se ha vaciado. Muy contento por ellos porque son partidos que no son fáciles de jugar, no son vistosos y hemos competido bien".

El equipo se ha impuesto al Intercity con un once que ha sorprendido a propios y a extraños. La alineación tenía una explicación que el míster ha querido detallar al finalizar el encuentro: "Iban a haber muchas disputas, muchas segundas jugadas y el balón se iba a quedar cerca de la gente que iba al duelo. También era un partido muy mental. Tenemos un perfil de jugadores que hoy iban a sufrir y por eso hoy no han jugado. Son jugadores que necesitan más el balón y en un tipo de partido así lo hubieran pasado mal y ellos lo han entendido a la perfección. Los que han jugado lo han hecho muy bien y los que han entrado desde el banquillo también y muy contento".

El único futbolista que no puede tener una nota positiva es Caye Quintana. El delantero de Isla Cristina, que celebraba su reciente renovación hasta 2027, entró con el partido prácticamente resulto y vio una roja incomprensible por agredir a un rival. "Caye se equivoca. No tiene que hacer eso. Eso y el gol son las dos manchas que nos llevamos en el día de hoy. Esas cosas tenemos que intentar que no pasen", declaraba Abel.

El Recre ha disfrutado de dos penaltis a favor, algo prácticamente insólito en los últimos años. Tras una semana donde la actuación arbitral frente al Linares clamó al cielo, Abel ha querido elogiar el papel de Alberola Rojas: "Es un árbitro que en el partido que nos pitó con el Málaga mostró donde tiene el listón y lo hizo espectacular. Lo importante de este tipo de árbitros es que pone un listón y lo mantiene, no lo baja ni lo sube. Pone el listón ahí. Muchas disputas que había contacto no los pitaba y lo veo bien. Los penaltis son claros y no había ninguna duda", señaló.

Sobre el Pali Caballero, autor de los dos goles en su primera titularidad esta temporada, dejó caer que será titular ante el Algeciras ya que ahora mismo "es el único nueve que tenemos disponible. Es verdad que todavía no está como para acumular tantos minutos pero hoy ha sido una prueba importante. Por los condicionantes del partido era el perfil que necesitábamos como referencia y muy contento también por él. Ojalá en este tramo final nos ayude con goles", finalizó.