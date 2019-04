El alcalde de Tharsis pide a la Junta que aclare su posición en el proceso de segregación

Pese a la suspensión cautelar actual, dictada por el TSJA , Lorenzo Gómez recuerda que el expediente fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Alosno, por el que “ha pasado tres veces”, representando un acuerdo “de la mayor parte de vecinos de Alosno y de Tharsis”. “El expediente de segregación tiene una memoria que es muy explícita, con informes favorables de todos los departamentos y sectores que han intervenido por parte de la Junta de Andalucía. Sólo el informe del Consejo Consultivo, como en todos los demás expedientes que salieron adelante, es negativo , pero como sabemos, es preceptivo pero no vinculante ”.

Gómez Volante confía en que los nuevos rectores de la Junta aclaren, de igual modo, su postura respecto a la segregación de Tharsis, aprobada en octubre pasado por el Consejo de Gobierno . “Se nos hizo llegar en su momento que ésta era una decisión que estaba ya tomada y que no había vuelta atrás , pero a nosotros nos sorprende ver que esa apuesta que se hace por el mundo rural, y por afianzar a la gente en su territorio, no se está cumpliendo en este caso. Éste es un proceso que está en el escaparate –ha recordado el alcalde–, está candente, y necesita de la máxima atención ”.

En Tharsis llegan a hablar de la posible intervención de “alguna mano negra o alguna directriz política ”, aunque también esperan que la investigación que reclaman determine si ha habido, por contra, “algún fallo técnico o una incompetencia técnica en este procedimiento”. “Ahora nos comentan los Servicios Jurídicos que es que el servidor se cargó tarde , pero no nos parece una respuesta muy lógica y pedimos una investigación para que se vea ciertamente qué ha pasado”.

Lorenzo Gómez ha explicado a los periodistas en Huelva que tienen constancia de que la Junta ha interpuesto un recurso de reposición para que el TSJA admita a trámite su escrito pese al retraso en su presentación, “e incluso está dispuesta a llegar a un recurso de casación ” si no prosperara el actual.

Dos mil vecinos pendientes de una solución feliz

El alcalde ha reconocido que hay “mucha preocupación” entre los vecinos de Tharsis por la incertidumbre que ha dejado la suspensión cautelar de la independencia municipal de Alosno. Mientras en La Zarza se ha culminado felizmente el proceso, pese ir en todo momento a la estela de las gestiones lideradas desde el núcleo minero hermano de Tharsis, “cuando todas nuestras gestiones estaban encaminadas a ser un nuevo municipio, ahora nos lo quitan y nos quedamos en un limbo, sin saber dónde acudir, incluso a nivel administrativo”. Dice Lorenzo Gómez que no se habla de otra cosa en el pueblo, “en los bares, en el gimnasio, en la calle, en todos sitios”. “Nuestra secretaria no sabe ahora mismo qué tiene que firmar ni qué presupuesto presentar. Nos encontramos indefensos y en un limbo que no nos va a permitir avanzar como cualquier otro municipio de nuestro entorno”.