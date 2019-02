Mil tharsileños llevan al TSJA su rechazo al bloqueo de la segregación

Los tharsileños también afirmaron que quieren dejar atrás “antiguos y caducos modelos de gestión, que no se corresponden con las aspiraciones de una sociedad abierta , libre y moderna” como la actual.

También subrayaron haber acudido hasta la sede del TSJA en Sevilla en busca de “libertad”, a través de “un gesto cívico que solo pretende demostrar el sentimiento de un pueblo, sin buscar ningún tipo de presión a la decisión judicial, cuya independencia siempre defenderemos”. No obstante, añadieron, “no nos vale la discriminación y el olvido para Tharsis”.

Los tharsileños enfatizaron durante la lectura del manifiesto que esta situación los deja en un “limbo jurídico” , en el que no se puede garantizar la “seguridad jurídica” y que tiene “confusas” al resto de administraciones implicadas.

Espíritu minero en la marcha ‘caminando por la libertad’

Las alusiones al origen y carácter minero de Tharsis no faltaron en el manifiesto con el que concluyó la marcha de los tharsileños hasta la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla bajo el lema de Caminando por la libertad de Tharsis. Y es que en sus primeros párrafos se afirmó que los vecinos de Tharsis “traen el testigo de un rugido de la mina hasta la capital andaluza para decir que un pueblo está buscando su libertad”. De igual modo, prosiguió señalando que “hoy, ante las puertas del TSJA, nuestros corazones laten como tracas de pólvora, como lo que siempre fuimos, como no que no sabemos dejar de ser… mineros; hombres y mujeres hechos a truenos de barrenos, forjados en duras batallas en el interior de la tierra”. Por último, también en relación al carácter minero del tharsileño, el manifiesto dejó claro que “a los mineros todo nos costó sudor y lágrimas, nadie nos regaló ni un ápice de lo conseguido. La historia, nuestra historia, hizo que todos fuéramos mina, todos fuimos lucha y hoy todos somos una sola voz”. Como la voz que, en representación de la gestora vecinal convocante de la movilización, alzó Josefa María Soria, quien quiso dar las gracias por las muestras de “solidaridad, humanidad y cariño” de todos los pueblos con los que se han cruzado los integrantes de la marcha, para concluir con el grito, secundado por todos los manifestantes, de “Tharsis libre”.