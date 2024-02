Los agricultores de Huelva cortan la A-49 en una tractorada "imprevista" por las mejoras del sector

La situación es insostenible. Los agricultores de Huelva no pueden ni quieren continuar con el panorama actual. "El campo no aguanta más. Esto cada vez va a peor. Los productos de terceros países sin nuestras normas europeas, la situación de sequía y las infraestructuras q no llegan...necesitamos una solución de manera urgente", cuenta a este periódico Antonio Pichardo Calero, de la Cooperativa Campo de Tejada, en Escacena.

Es por eso, que unos 100 tractores y 150 coches (500 personas en total), del sector agrícola de Huelva y Sevilla se concentraban este martes en la localidad de Escacena para partir en una marcha por la carretera nacional antigua de Sevilla a la capital. La razón: llegar hasta Huelva para entregar un manifiesto y conseguir revertir el malestar por el que pasa el sector.

No son sindicatos, tampoco partidos políticos. Solo trabajadores, algunos autónomos y otros por cuenta ajena, desesperados por alcanzar la ansiada mejora. Así, alrededor de las 9:00 salían por la carretera condal hacia Huelva, parando en cada uno de los pueblos para ir incorporando a gente en esta movilización que se sumaba a las que está llevando a cabo el sector agrícola por todo el territorio nacional y por diversas ciudades de Europa.

La movilización de este martes, aseguraban, contaba con el respaldo de todas las autoridades. Tenían prevista su llegada a la Plaza del Punto de la capital a las 13:30, pero finalmente se truncaron los planes. La Guardia Civil los detuvo.

"Hay una orden a las Subdelegaciones del Gobierno de toda España para que los agricultores de las tractoradas no entren en las capitales, por lo que no pudimos entrar en Huelva". Así contaba Antonio Pichardo cómo se quedaban bloqueados a las puertas de la ciudad, parados por las fuerzas de seguridad en el mediodía de este martes.

El bloqueo imprevisto lo complicó todo. "Nos tuvieron retenidos durante un rato, parados y provocando un gran atasco en la carretera a expensas de la negociación con las instituciones", explicaba. Una negociación que no terminaba en dar sus frutos, por lo que, minutos más tarde, la situación provocó el caos total. Tras quedarse durante una hora bloqueado el tráfico a la altura de la carretera Nacional antigua, en la rotonda próxima al centro comercial Holea, un grupo de unos 130 agricultores lograban cortar el paso a la autopista en torno a las 14:00, en el km 80 de la H-31 en sentido Sevilla. Se bajaron de sus tractores y se pusieron a caminar por el carril cortando una vía y provocando unos 2 kilómetros de retención. Sin embargo, el corte total duró unos escasos minutos.