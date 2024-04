Manuel Moreno Ramírez, el pianista onubense que apunta alto: “Con el flamenco y el jazz me siento libre y puedo hacerlos un poco míos”

Manuel Moreno Ramírez es un joven onubense de 18 años con un afinidad especial para la música, actualmente está terminando sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música de Huelva Javier Perianes en la modalidad de piano, pero ya ha tenido oportunidad de subirse a los escenarios, tanto en solitario como con artistas de la talla de Laura Gallego, Manuel Lombo, José Manuel León o José Mercé.

El joven pianista llegó a ser finalista del programa Tierra de talento, de Canal Sur Televisión, en 2023 y este año se subirá a los escenarios de dos grandes festivales, uno de ellos en su tierra para el Festival Flamenco de Huelva, convirtiéndose en el artista más joven en participar en la historia. El otro, a nivel internacional, el Piano City en Madrid, donde comparte cartel con verdaderas estrellas de las teclas.

-¿Cómo comenzó su relación con el piano?

-Yo empecé primeramente con la guitarra flamenca, que fue mi primer instrumento y luego de ello, tras varios meses estudiando guitarra flamenca, mi padre tenía un pianillo en casa y empecé a tocar con una mano y, con el tiempo, a tocar en serio y me apunté a la Escuela de Música de Aljaraque. A raíz de ahí entré en con Conservatorio. La música ha estado siempre presente en mi casa desde pequeño porque mi abuelo es compositor de sevillanas y ha compuesto a artistas como Bambino o Paco Candela, artistas de talla grande dentro del flamenco. Y mi padre es aficionado a la batería y a la guitarra flamenca. Ellos me inculcaron la música y ya cuando descubrí el piano a los 13 años fue cuando empecé a tomármelo en serio.

-¿Cuántos años lleva dedicándose a estudiar música?

-Empecé en una escuela de música con 13 años, con 14 empecé el conservatorio, ahora tengo 18 y estoy en el último año ya terminando el profesional. Estoy terminando ahora mismo el último grado del Conservatorio, que es sexto de profesional y voy a hacer las pruebas a lo que es el Grado Superior de Piano, que no se puede hacer aquí en Huelva porque no hay superior, así que me tengo que ir fuera.

-Además, le han dado una beca en el Conservatorio.

-Me han dado una beca de piano, que se llama la beca Hinvest como un reconocimiento por todo este paso por mi grado profesional en piano. Además, aquí en el Conservatorio he ganado dos veces el concurso de solista, aunque a mí no me gustan mucho los concursos porque no me gusta competir, y lo he ganado dos veces, el año pasado y el anterior.

-¿Cuáles son sus proyectos futuros en la música?

-Ahora voy a Madrid, a participar en un festival de piano, el festival de Piano City. Van referentes absolutos del mundo del piano, para mí es un orgullo estar compartiendo cartel con esos pedazo de pianistas. Estoy muy contento, muy contento.

Quiero seguir componiendo, dándole vueltas a los temas que tengo ya compuestos y a nuevos que van surgiendo y ojalá dentro de pocos años tenerlos todos en un disco.

-¿Qué estilo es el que más le gusta interpretar?

-Yo estudio clásico. Actualmente hago, y voy a seguir haciéndolo, para terminar la carrera de piano clásico porque para mi formación es lo que más me aporta tanto técnicamente como musicalmente. Para conocer el piano la mejor es la música clásica, porque ahí se ha escrito de todo para el instrumento. Pero la música que yo hago, que más siento y a lo que me quiero dedicar en un futuro es al flamenco, es al jazz. Son músicas más de raíz, en las que me siento más libre, en las que puedo improvisar, componer y darles la vuelta para hacerlas un poquito mías.

-¿Cuántas horas dedica a ensayar?

-Todas las horas que pueda, la verdad. Si puedo cinco, cinco, si puedo seis, seis, incluso hay días que me echo ocho. Pero normalmente estoy todo el día con el piano, si no estudiando clásico, haciendo flamenco, tocando jazz, componiendo o haciendo cualquier otra cosa.

-¿Hace sus propias composiciones?

-Sí, es lo que más me gusta, hacer mis propias composiciones. Quiero seguir componiendo, dándole vueltas a los temas que tengo ya compuestos y a nuevos que van surgiendo y ojalá dentro de pocos años tenerlos todos en un disco.

-Este año participa en el Festival Flamenco Ciudad de Huelva, por primera vez, además.

-Sí, sí, este año por primera vez participo y me hace mucha ilusión porque es el festival de mi tierra, que siempre he visto a los grandes artistas del flamenco participar aquí en el festival. Poder tocar yo aquí pues es un para mí un placer, además que me dijeron que soy el artista más joven en participar en la historia de este festival, así que la verdad que superagradecido.

-¿Cuáles son sus referentes en la música?

-Tengo tanto en el mundo clásico, en el jazz y en flamenco. A nivel flamenco uno de mis grandes referentes es Dorantes, al piano, creo que su música es una maravilla y que es un autentico referente, Moisés Sánchez, y mi profesor, Álex Conde, que lo tengo que nombrar. Por su puesto también, aunque no es pianista, debemos de adentrarnos en el mundo de la guitarra flamenca ya que es una de las bases del flamenco, Paco de Lucía es uno de mis referentes sin duda. También tengo muchos referentes tirando más al jazz, como puede ser por ejemplo Chick Corea.

-¿Con quien le hubiese encantado compartir escenario o conocer en persona?

-Hay una persona que me hubiese gustado mucho conocer, que, bueno, como soy muy joven no he tenido la suerte de poder conocerlo, que es el Niño Migué. La verdad que para mí hubiese sido un sueño poder conocerlo y haber estado con él.