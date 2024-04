Argentina: "Mi nuevo disco nace de un viaje a La Habana, de una encuentro fortuito con el son cubano"

La cantaora onubense Argentina, férrea admiradora de "aprender, experimentar y arriesgarse" en lo que a la música respecta, ha lanzado un nuevo disco que combina dos géneros tan distintos como compatibles: flamenco y son cubano.

Mi Idilio con La Habana, disco que ve la luz este viernes, reuniendo rostros del flamenco, el son cubano, la salsa o el bolero, nace de un viaje a La Habana y de un vídeo que, aunque pretendía ser un recuerdo familiar, pasó de pantalla en pantalla dando la vuelta al mundo. "Mi Idilio con La Habana nació en 2019 cuando, durante un viaje a La Habana para dar un concierto, decido dar un paseo antes de coger el avión de vuelta a España. Había que ensayar mucho y no nos dio tiempo a conocer el corazón de Cuba y hacer algo de turismo, asique una hora antes de volver, recorrimos La Habana Vieja y entramos en un restaurante, La Vitrola".

"Cuando entré, vimos un grupo tocando y no tardamos en presentarnos. Les conté que era artista y, a los pocos minutos, estábamos frente al micro para cantar junto a la vocalista del grupo que allí actuaba, Indira Sánchez. Yo pedí la canción Mi Idilio y, sobre la marcha, le dio tono a los músicos y empezamos a cantar". Uno de los tantos móviles capturó el espontáneo momento en el que "una le dio un punto de flamencura y, la otra, la frescura y naturalidad que caracteriza al ritmo cubano".

El vídeo no tardó en hacerse viral y acumular millones de likes. Indira, la vocalista cubana del grupo Evolución, empezó a recibir visitas en el restaurante por parte de aquellos que habían escuchado el vídeo y que querían, sentados en el icónico local de la capital de Cuba, volver a escuchar y esta vez en directo.

Algo parecido le pasó a Argentina después del vídeo. "Es un vídeo en el que todo ocurre de forma espontánea, pero lo que no nos íbamos a imaginar era que hoy en día todavía seguiría siendo viral. Siempre hay una canción que te lanza y que hace ser conocido por el mundo entero. Lo mío ha sido sin querer, fue fortuito."

"Durante ese verano, yo metí la canción en el repertorio de mi espectáculo y del concierto. La gente me pedía que la grabara para un disco, pero querían que la grabara con ella, con Indira. Yo no tenía contacto con el grupo, no tenía su número. Grabé con Son de Cuba dos temas más además de Idilio. Luego, vino la pandemia y la oportunidad de seguir grabando el disco se quedó parada. Al final, tuvo que nacer antes el espectáculo que el disco."

Cierre de un ciclo en La Habana

"El ciclo que abrí en 2019 grabando el vídeo con Indira se ha cerrado con distintos espectáculos y con el nuevo disco. Hubo una llamada en agosto que me invitaba a regresar a La Habana. Yo representaría a España con motivo del Día de la Hispanidad, por lo que la embajada española se puso en contacto conmigo para dar dos conciertos. Antes de ir, le dije a Indira que yo quería que ella estuviera conmigo durante los dos conciertos".

En los últimos años, desde 2021 hasta 2023, han ido naciendo los distintos single (el último, con Pancho Céspedes) que componían el disco. El quinto ha salido hace un mes -Qué te pedí, con la colaboración del grupo de salsa orquesta Pena 79-, añadiendo ritmos y compases que cambian radicalmente el concepto de la música que hasta ahora la cantaora flamenca había trabajado.

"Obligada por sus seguidores", en el buen sentido de la palabra, la petición popular de llevar la canción a un disco se ha hecho, al fin, realidad. Junto a músicos cubanos, como Son de Cuba y compañía, Pancho Céspedes, Pena 79 y la colaboración de Indira Sánchez -entre otra larga lista de guitarras, contrabajistas y voces- Mi Idilio con La Habana trae la unión de distintos palos musicales, unos frente a otros, que fluyen entre sí a la perfección.

"Seguiré aprendiendo, arriesgándome y probando nuevos sonidos"

"Una cantaora sentada pasa así a bailar de pie, a aprender un género impulsada por mis seguidores. Se ha abierto una puerta para mí y he visto un mundo maravilloso. No soy la primera cantaora de flamenco que toca otro género, ya lo han hecho otros artistas como Enrique Morente o Camarón, pero ahora me quería atrever a hacerlo porque me había enamorado de la canción desde el primer minuto".

El son cubano tiene mucho de improvisación y de naturalidad. Los flamencos, "aunque amantes de su música", son en palabras de la artista onubense muy curiosos: "Nos basta con escuchar algo que nos haga sentir, que nos emocione, para fijarnos en ello y querer experimentar. Mi Idilio con La Habana es el ejemplo de que seguiré aprendiendo, arriesgándome y probando nuevos sonidos que me conmuevan".