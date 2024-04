Los municipios de Huelva donde más va a llover este último fin de semana de abril

Este sábado vuelven las lluvias a la provincia de Huelva. Para esta jornada la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos con intervalos nubosos acompañados de precipitaciones débiles dispersas; tendiendo a abrirse claros por la tarde. Así, hasta las 12:00 del mediodía se esperan lluvias en distintas zonas, con una probabilidad total en los pueblos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. También serán muy probables en la primera mitad del día en Minas de Riotinto, el Cerro de Andévalo, Paymogo, Valverde del Camino o Alosno.

Aunque con una probabilidad algo menor a la de la primera parte del día, los chubascos acompañarán en las distintas localidades onubenses, al menos, hasta las 18:00 de la tarde. Con una probabilidad de entre el 30 y el 50%, lloverá en Huelva capital y en los municipios del litoral, como Ayamonte y Cartaya.

En cuanto a las temperaturas, irán en ligero ascenso, sin grandes cambios. Las mínimas se mantendrán en 10 grados y las máximas en 23. Los vientos soplarán de flojos a moderados de componente oeste.

📢 AEMET informa: episodio de precipitaciones abundantes 🌧️ desde hoy hasta el final de la próxima semana.Las acumulaciones más importantes se esperan en Galicia, Asturias, Cataluña y Baleares.Ver mapa de acumulados hasta el próximo 5 de mayo previstos por el modelo @ECMWF . pic.twitter.com/52ELDsNHwo — AEMET (@AEMET_Esp) April 26, 2024

Para el domingo 28 de abril, la situación se mantiene parecida. Cielos poco nubosos, con intervalos nubosos de nubes medias por la tarde, cuando no se descartan precipitaciones débiles en la mitad occidental de la provincia. Lloverá a partir de las 12:00, sobre todo en la Costa (Ayamonte y Cartaya) y en pueblos como El Granado, Paymogo, Alosno, Huelva capital y la Sierra. Sin embargo, el agua dejará de estar presente desde las 18:00, indicando la Aemet una probabilidad casi inexistente de lluvias durante la tarde.

Temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos del noroeste, con intervalos moderados en el litoral.

Una borrasca no considerada de alto impacto

Según explica la Aemet, la borrasca que va a afectar este fin de semana al país no está nombrada. Dejará lluvia, viento y nieve; pero, a priori, no provocará el impacto suficiente como para cumplir los criterios de nombramiento. Así, para que una borrasca sea nombrada, aclara, ha de ser considerada de alto impacto, y ello supone que se activen avisos naranjas de viento en amplias zonas o avisos amarillos de viento acompañados de avisos naranjas de lluvia y/o nieve. Supuestos que no se cumplen ni parece previsible que se cumplan en las próximas horas.Además, señala que cuando una borrasca se nombra, esta información se difunde rápidamente a través de la página web y redes sociales de la Agencia.