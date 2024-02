Tractorada en Huelva en directo: los agricultores cortan la autopista ante la negativa de entrar en la capital

"Hay una orden a las Subdelegaciones del Gobierno de toda España para que no los agricultores de las tractoradas no entren en las capitales, por lo que no podemos entrar en Huelva. Lo están negociando". Así cuenta Antonio Pichardo, de la Cooperativa Campo de Tejada a Huelva Información, cómo se han quedado bloqueados a las puertas de la ciudad, parados por las fuerzas de seguridad.

Tenían prevista su llegada a la Plaza del Punto de la capital a las 13:30, pero la Guardia Civil los ha detenido. "Nos tienen retenidos y estamos a expensas de la negociación con el Ayuntamiento y la Diputación. Estamos ahora aquí parados provocando un gran atasco en la carretera", explicaba.

En estos momentos, la situación es de caos total. Tras quedarse durante una hora bloqueando el tráfico a la altura de la carretera Nacional antigua, antes de llegar al cruce del Infanta Elena, en la rotonda próxima al centro comercial Holea, ahora han logrado cortar el paso a la autopista.

Alturo Alpresa, junto a los agricultores

Ante la negativa de las fuerzas de seguridad de dejar entrar a los manifestantes a la capital, el diputado provincial de Medio Ambiente, Caza, Energía y Plagas, además de alcalde de Villarrasa, Arturo Alpresa, se ha movilizado hasta el lugar donde se encuentran los agricultores para mostrarles su apoyo y recoger, en nombre de las autoridades, el manifiesto.

Alrededor de un centenar de vehículos, 70 de ellos tractores, llenan este martes la antigua carretera nacional que une Sevilla y Huelva para hacer llegar a la Diputación y al Ayuntamiento las principales reivindicaciones del sector. Exigen precios justos para sus producciones, reciprocidad en las importaciones respecto a terceros países y una menor burocracia que está asfixiando al medio rural. En concreto, los agricultores de toda España han planteado protestas para este martes en diversos puntos del país, incluidas tractoradas, tras las movilizaciones impulsadas por el sector agrario en Francia, Alemania, Bélgica y Portugal. De esta forma, desde las 9:00 horas, el sector del campo onubense ha partido en esta marcha hacia la capital.

Estas protestas se vienen sucediendo en varios países europeos como Francia, Portugal o Italia y lo que pretenden es llegar a algún tipo de acuerdo con el Gobierno para que satisfaga sus demandas como por ejemplo las exigencias normativas ambientales, más flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC) y ayudas por la sequía, entre otras.

Aunque en otros países europeos ya lleven una semana de manifestaciones, los grupos de agricultores independientes ya decidieron la semana pasada salir con sus tractores a las carreteras en algunas zonas agrarias, especialmente en Extremadura y Castilla y León, será esta semana cuando las acciones se amplíen.

Lo harán convocados por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y de manera independientes convocados por redes sociales. A los agricultores se les pueden sumar también en los próximos días el sector pesquero y acuícola, que lo está estudiando, así como otros gremios, entre ellos algunas organizaciones de transportistas.

Demandas de los agricultores