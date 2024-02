Los agricultores de Huelva se echan hoy a la carretera al grito de: "El campo no aguanta más"

La situación es insostenible. Los agricultores de Huelva no pueden ni quieren continuar con la situación actual. "El campo no aguanta más. Esto cada vez va a peor. Los productos de terceros países sin nuestras normas europeas, la situación de sequía y las infraestructuras q no llegan...necesitamos una solución de manera urgente", cuenta a este periódico Antonio Pichardo Calero, de la Cooperativa Campo de Tejada, en Escacena.

Es por eso, que unos 500 agricultores de todos los puntos de la provincia y Sevilla, se han concentrado este martes en la localidad de Escacena para partir en una marcha por la carretera nacional antigua de Sevilla a Huelva. La razón: llegar hasta Huelva para entregar un manifiesto y conseguir revertir el malestar por el que pasa el sector.

No son sindicatos, tampoco partidos políticos. Solo trabajadores, algunos autónomos y otros por cuenta ajena, desesperados por alcanzar la ansiada mejora. Así, alrededor de las 9:00 partían por la carretera condal hacia Huelva, parando en cada uno de los pueblos para ir incorporando a gente en esta movilización que se suma a las que está llevando el sector agrícola por todo el territorio nacional y Portugal.

La movilización, aseguran, cuenta con el respaldo de todas las autoridades: "Nos acompañan varios coches de la Guardia Civil que irán cortando el tráfico hasta mediodía". Será alrededor de las 13:30 cuando lleguen hasta la capital para dar parte de la situación a los principales entes locales y provinciales: el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación.

Movilizaciones masivas

Este martes será un día importante para estos convocantes con marchas en distintos puntos de la geografía nacional. Además de Huelva, se movilizarán las provincias de Córdoba, Granada, Albacete, Cuenca, Cataluña, Murcia y en la Comunidad de Madrid.

La semana pasada, el sector agrario de España se unió a la ola de protestas y movilizaciones que han tenido lugar en varios países europeos, incluyendo Francia, Alemania y Bélgica. Los agricultores han salido a las carreteras para demandar mejoras significativas en el sector, en un movimiento que refleja la creciente preocupación por las condiciones laborales y económicas de los trabajadores agrícolas.

En un desarrollo reciente, la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, que representa a transportistas por carretera autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes), ha anunciado su intención de unirse a las protestas de los agricultores. Han convocado un paro nacional indefinido a partir del próximo sábado 10 de febrero. Sin embargo, la plataforma está a la espera del refrendo en Madrid por parte de los transportistas, conductores y otros sectores nacionales participantes. Esta asociación de transportistas es reconocida por haber iniciado un paro patronal en el sector en 2022, con diversas demandas dirigidas a los ministerios de Trabajo y de Transportes.

Una lucha más allá de España

Miles los agricultores españoles salen a la calle a reivindicar sus derechos con sus tractores. Estas protestas se vienen sucediendo en varios países europeos como Francia, Portugal o Italia y lo que pretenden es llegar a algún tipo de acuerdo con el Gobierno para que satisfaga sus demandas como por ejemplo las exigencias normativas ambientales, más flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC) y ayudas por la sequía, entre otras.

Aunque en otros países europeos ya lleven una semana de manifestaciones, los grupos de agricultores independientes ya decidieron la semana pasada salir con sus tractores a las carreteras en algunas zonas agrarias, especialmente en Extremadura y Castilla y León, será esta semana cuando las acciones se amplíen.

Lo harán convocados por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y de manera independientes convocados por redes sociales. A los agricultores se les pueden sumar también en los próximos días el sector pesquero y acuícola, que lo está estudiando, así como otros gremios, entre ellos algunas organizaciones de transportistas.

Demandas de los agricultores