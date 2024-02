Más de 15.000 agricultores de Huelva protestan en Sevilla por la falta de infraestructuras hidráulicas

El campo onubense ha realizado un parón en todos los pueblos de la provincia para manifestarse en Sevilla. La manifestación ha comenzado esta mañana con una participación por encima de lo esperado. Son actualmente unas 15.000 personas las que se encuentra en la protesta que ha arrancado a las 11:00 de esta mañana. "Todo un éxito de participación con el que estamos reivindicando las obras hidráulicas de Huelva, durante 20 años, seguimos con un problema del 50% de restricciones, lo que pedimos es que que se cumplan las obras proyectadas en el plan hidrológico", ha explicado el presidente de la Asociación de Citricultores de la provincia de Huelva, Lorenzo Reyes. "Hay que finalizar las presas que están pendientes y hemos convocado la manifestación para demostrar las necesidad".

"No nos podemos permitir que más de sus 200.000 trabajadores se quedan sin trabajo, a parte de la total ruina que pueden provocar las restricciones a los empresario agrícolas de la provincia", ha añadido el presidente.

Manuel Piedra, secretario de UPA Huelva, ha destacado que "hoy por primera vez en la historia Huelva está siendo escuchada en toda Andalucía, hay más de 15.000 agricultores que están en Sevilla para manifestar su rechazo a la falta de infraestructuras hídricas". "Todos los campos están parados y nuestra reivindicación es clara, queremos que las infraestructuras hídricas lleguen a Huelva ya".

Los agricultores de la provincia han vaciado los los pueblos de Huelva para llenar la Plaza de España exigiendo sus derechos para que el Gobierno Central y la Junta de Andalucía reconozcan los planes hidrológicos y lo ejecuten.

Por otro lado, el presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, ha añadido que "no nos podemos permitir esta situación insostenible, nos preocupa llegar a final de abril y no poder regar". "Tampoco podemos poner en riesgo el futuro de nuestros familias y nuestros campos, que las instituciones hagan los deberes", finalizaba.

El presidente de Corehu, la Asociación de Comunidades de Regantes de la provincia de Huelva, Fernando González, ha realizado un recorrido por el pasado cuando "en los años 90 padecimos una sequía como la actual, en aquel momento no hubo ninguna restricción ni en el campo, ni en lo urbano, ni en lo industrial". Ha puesto el énfasis en que "desde el año 2004, no se ha construido ninguna de las infraestructuras de captación de recursos hidráulicos, ninguna de las aprobadas por el Consejo de Ministros del Gobierno de España, los consumos no han aumentado más de lo que estaba previsto. Nos estamos jugando el sector industrial, turístico y además, el abastecimiento urbano".

Finalmente, el secretario general de Asaja Huelva, Félix Sanz, ha destacado que "hoy están aquí representados todos los sectores y la provincia de Huelva, el paro en los pueblos es para visibilizar que sin nosotros todo se paraliza".