¿Cómo afecta la tractorada al tráfico de Huelva este martes? Atascos por un centenar de agricultores

Alrededor de un centenar de agricultores toma hoy la antigua carretera nacional de Sevilla a Huelva en una tractorada que se viene a sumar a las reivindicaciones colectivas de todo el país para pedir mejoras para el campo. Una protesta en la que no participa el sector de los frutos rojos de Huelva, que se ha desmarcado de la misma.

Salieron alrededor de las 9:00 de la mañana desde la Cooperativa Campo de Tejada, en Escacena, y ya se acercan a San Juan del Puerto. La movilización, aseguran, cuenta con el respaldo de todas las autoridades: "Nos acompañan varios coches de la Guardia Civil que irán controlando el tráfico hasta mediodía", explica Antonio Pichardo Calero, de la Cooperativa Campo de Tejada, en Escacena. Será alrededor de las 13:30 cuando lleguen hasta la capital para dar parte de la situación a los principales entes locales y provinciales: el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación.

Tal y como aseguran desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva, no se cortará la carretera, ya que a medida que vaya pasando la fila de tractores (de momento son unos 100 vehículos, de los que 70 son tractores) la circulación volverá a su estado normal. Por el momento tampoco se han destacado incidencias, aunque sí se están produciendo atascos debido al ritmo más lento de los tractores durante su paso. Especialmente, a la altura de Escacena del Campo, aunque reiteran que no se están produciendo cortes.

La situación es insostenible. Los agricultores de Huelva no pueden ni quieren continuar con la situación actual. "El campo no aguanta más. Esto cada vez va a peor. Los productos de terceros países sin nuestras normas europeas, la situación de sequía y las infraestructuras q no llegan...necesitamos una solución de manera urgente", cuenta a este periódico Antonio Pichardo Calero, de la Cooperativa Campo de Tejada, en Escacena.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha trasladado un mensaje de tranquilidad: "El Gobierno está con los agricultores, entiende su situación, comparte su preocupación y por ello desde el minuto 1 Luis Planas, Ministro de Agricultura, se ha reunido con todas las organizaciones convocantes de estas manifestaciones y ha activado paquetes de ayudas al sector que ascienden ya a más de 4.000 millones de euros". Igualmente, Rico ha asegurado que "ayer tarde, con motivo de estas manifestaciones, nos reunimos con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía para analizar la situación y ver los datos de los que disponíamos. Nos dimos cuenta de que una gran parte de estas movilizaciones se están llevando a cabo a través de las redes sociales y nosotros lo desconocíamos. Por ello, hemos tenido que activar todos los dispositivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de cara a que estén preparados para actuar en todas aquellas zonas que registren incidencias, velando por compatibilizar su derecho de manifestación, que legítimamente ejercen en el sector agrícola, pero con el respeto absoluto a toda la movilidad del resto de ciudadanos que se van a ver afectados".

La subdelegada afirma que el Gobierno de España "es el que más está ayudando al sector con ayudas directas importantes, con medidas laborales y fiscales y seguimos trabajando para que seamos un apoyo certero a los agricultores y ganaderos. Con estos 4.000 millones de euros que les apuntaba antes en los últimos dos años, de los cuales 1.380 han venido para ayudas directas extraordinarias y coinciden hoy con la publicación de una relación de los 140.000 agricultores que se van a beneficiar con una ayuda de 269 millones de euros más por el asunto de la sequía que se ceba con Andalucía".