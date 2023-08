Metidos de lleno en la semana grande de Huelva, volvimos a celebrar la festividad y a disfrutar de un nuevo 3 de agosto. Semana ideal, por cierto, para enfundarte una guayabera y, con un cohiba en mano, pasear por una Vega Larga más taurina que nunca o, incluso, por el recinto ferial.

Aprovecho esta tribuna para reivindicar, y de paso reprocharle a Huelva nuestra “apatía”, como bien dijo un pregonero en su día. Espero que el nuevo equipo de gobierno municipal, que me consta es fiel seguidor de mis Papas con choco cada sábado, se haga eco de la necesidad y de una vez por todas pongan toda la maquinaria en marcha y no dilatemos esto... Imagínense: Manolo Carnicerito de negro y con su gente, mandando un “Vámono de frente con él, a su gente buena...”. Y contemplar a Cristóbal Colón avanzando entre una nube de inciensos de América, acompañado por sones de agrupación musical o cornetas y tambores… ¡Gloria bendita!

Quisiera también transmitir mi más sincera enhorabuena a Mónica Rossi por su magnífica iniciativa de unir Huelva con La Ribera mediante un carril bici. ¡Cómo no se le ha ocurrido a nadie antes! Teniendo en cuenta las caravanas de acceso a la feria, lo considero todo un acierto y hasta una necesidad para la ciudad. Con el tiempo se constatará como una alternativa real para el ciudadano en la semana de Colombinas: Aparcas en La Ribera y te vienes dando un paseíto hasta las Colombinas, obviando así las caravanas, controles de alcoholemia, etc. ¡Arte!

Digno de mencionar, por cierto, el séquito de personas que van detrás del equipo de gobierno municipal, muy propio de una hermandad de barrio de recogida. ¡Qué de gente arrastra, cuánta devoción...! El estilismo de ellas, elegantísimas luciendo moreno peculiar de nuestra costa mediterránea, con vestidos propios de la cena en el crucero dedicado al capitán; ellos guayabera, gomina y a correr…

No sería justo dejar de enviar esta semana una felicitación especial, y ya acabo. Así es que felicito a todas y cada una de las personas que han trabajado, y que hoy componen el diario Huelva Información. Y es que en Huelva es algo más que un simple periódico. ¡En mi casa así lo es! Con la era digital apretando día tras día, pudiendo leer a golpe de clic y a cualquier hora, se antoja más que complicada la tarea, pero aún así se afanan, y ojalá no deje de faltarle en papel durante otros 40 años a todos sus lectores, ¡que no son pocos!