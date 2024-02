Atentos todos ante expresiones como la del título que suenan más a prepotencia que a la realidad de los bolsillos, máxime con el antecedente, no tan lejano, de ZP cuando henchido de suficiencia nos colocó en la “Champions” de la economía cuando estábamos al borde de la quiebra y tuvo que ser su colega de la famosa “conjunción planetaria”, definida por Leire Pajín, el señor Obama quien le llamó al orden e incluso cuando salió del Poder mintió sobre la deuda existente.

No hago esta introducción de manera apresurada, lo que sucede es que quienes pensamos que el lenguaje es fundamental en la vida política y obligado su buen uso como signo de respeto a los ciudadanos, nos ponemos en guardia ante la constante manipulación del mismo en los últimos tiempos porque los “cambios de opinión” son tan frecuentes que resulta difícilmente creíble la fraseología grandilocuente, casi siempre encubridora de actitudes impostadas. Ejemplo cercano: ahora, la ex ministra Calviño, ya colocada en Europa, en el Banco de Inversiones, dice en estos momentos, que ”nuestro clima regulatorio frena la inversión”. Y es que crecemos endeudándonos con aumento desmedido del consumo y situados a la cola de la productividad en la UE, con una renta per cápita, casi veinte puntos debajo de la que teníamos hace quince años y eso, yo que soy profano en la materia, lo llamo pobreza. Así que la “moto” tiene el recorrido aparentemente ajustado. Dicho esto y vuelvo al lenguaje inaceptable en un Presidente que apela a la convivencia, mientras traspasa fronteras que rompen la igualdad entre españoles, se considera víctima pero levanta muros y señala malos y buenos, según le den o no la razón, a remolque de sus cambios de opinión, porque si no en una insólita falta de respeto al discrepante, lo convierte en miembro de la “fachesfera”.

Por cierto, ese término, en pocos días se le está quedando muy corto porque ya están ahí: la extrema derecha, la derecha, los medios no apesebrados, contertulios no afines y libres en sus opiniones, escritores, historiadores, músicos según les guste o no la canción “Zorra”, jueces… ya hasta podemitas y, por fin, en estos días, las gentes del campo con sus tractores que andan más que su moto y a los que él ya ha ubicado ideológicamente, cuando ellos sí que son víctimas de la amiga Ursulita con su apresurado Pacto Verde, exultante de presión ambiental para sus explotaciones, saltándose a la torera criterios de productividad y costes, para no someterlos, económicamente, al subjetivismo lingüístico que es la sostenibilidad, rompiendo la igualdad de exigencias con los teóricos y reales competidores… sin hablar de la sequía, fenómeno natural pero agudizado por la “iluminada” e ideológica decisión, en su día, del “inspector de nubes”, ZP y con la certeza de que, al parecer, un lobo vale más que un rebaño.

Así es normal que el euroexcepticismo crezca, la gente se canse, sobre todo, al comprobar que los tractores andan más y mejor que su moto y, sobre todo, tengamos cuidado no vaya a ser que en Junio la UE, sea “fachosférica”.