¿Un problema Fisioterapia?

Esta semana ha decidido el Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva que no haya centro adscrito para el Grado de Fisioterapia. Los motivos, en defensa de la enseñanza pública y universal, son razonables y plausibles, pero no se entiende que la Onubense haya esperado hasta ahora para pronunciarse sobre esto. Tuvo oportunidad de hacerlo cuando se presentó el catálogo de nuevos estudios para el curso 2025/26 pero no se aclaró la posición de la Onubense, aunque esto corresponda a su Consejo. Sería recomendable saber a qué atenerse y no dar vuelo a especulaciones con los nuevos estudios.