Los 'cateteos'

Apesar de que de los 7000 idiomas hablados en el mundo, el español, usado por casi 500 millones de personas, se sitúa entre los cinco primeros después del chino y por encima del inglés, los catalanes independentistas consideran el catalán como su única lengua, no cesando de calibrar diferentes estrategias para que sea el único idioma hablado en Cataluña.

A pesar de que en las pruebas de Pisa los niños españoles no alcanzan los resultados deseados en la comprensión lectora del español, la actual ley educativa en nuestro país (la Lomce, de 2013), consciente de la necesidad de los idiomas, dispone que desde los primeros años de la Primaria se enseñe inglés y francés en los centros escolares. La Administración educativa, sin contar con los medios necesarios, pone "patas arriba" los horarios y las plantillas de los centros para conseguir que los niños españoles sean plurilingües, aunque no sepan interpretar lo que leen en español y se pregone sobre el deber y el derecho de conocer bien el propio idioma.

A pesar de que se valora hasta la saciedad, y en todos los foros, el auge de la música en España y se ensalzan los éxitos de los grupos musicales españoles fuera de nuestras fronteras (con premios Grammy incluidos), en los concursos musicales televisivos (léase Operación Triunfo o La Voz), la mayoría de las canciones seleccionadas por la organización correspondiente son interpretadas en inglés. A pesar de que el Festival de Eurovisión es un oportuno encuentro musical y cultural en el que a lo largo de los años se ha disfrutado de la audición de lenguas ajenas a la nuestra, desde hace un tiempo y en aumento progresivo, se canta en la lengua inglesa sea del país que sea. De hecho, de los cinco finalistas de OT para representar a España en Eurovisión, solamente una de ellos interpretó su canción en español y quedó (casualmente) la última.

A pesar de que, y según el Instituto de México en España, la difusión del español en el mundo conlleva un enriquecimiento no sólo cultural, sino también económico. A pesar de que fuera de nuestras fronteras el Instituto Cervantes pone en valor nuestra lengua por el mundo y que la RAE la cuida, vigila e incluso actualiza aquí en España, da la impresión de que el español en nuestro país no progresa adecuadamente. Se ha pasado del cateteo de no conocer otro idioma que el nuestro, al cateteo de considerar que lo único importante es saber inglés, aunque se utilicen ambos de la forma más mediocre posible.