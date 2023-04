No me estoy refiriendo con este título al vodevil que están protagonizando en la ultraizquierda entre Pablo Iglesias y, como dice alguna columnista, Yolanda Díaz la ministra del "extraño prestigio".

Naturalmente, todo tiene una cierta explicación pues no es fácil - aunque un día se criticara - dejar de pertenecer a la "casta" política máxime cuando se han saboreado las comodidades de la deambulación por las moquetas y las ventajas del coche oficial…

Mi comentario va un poco más allá de las influencias directas sobre Montero y Belarra del factótum podemita o las afirmaciones de "fashionaria" Díaz en la entrevista de Evole, donde no se alcanza a dilucidar sus e mueve entre las contradicciones de sus comentarios críticos, ejercicio de amnesia personal, o la traición sin paliativos. Yendo al grano, la acción política gubernamental, con su Presidente a la cabeza, supera ya el "podemos sumar" puesto que llega a tal nivel el número de sumandos que lo operativo es ya la multiplicación de los factores, cuyo orden dan igual porque el mismo no altera el producto final que no es otro que la categorización de la mentira como factor definitivo de la acción del Gobierno para sostenerse en el Poder.

Por ello, les da igual convertirse en promotores de viviendas sociales, hasta un montante de 50000 cuando la realidad es que esa oferta, vía SAREB, no supera en la disponibilidad real de más de 9000 "soluciones habitacionales" que diría una genuina Ministra de Vivienda del Gobierno zapateril. No pasa nada, visto lo visto, en 48 horas se aumenta la propuesta en 49000 viviendas más y aquí paz y después gloria.

No contentos con la conversión en constructor utópico, el Gobierno se pasa al "timo" hidrológico con el lema "Doñana no se toca", debo reconocer que en este lema, no mienten porque la política en el aspecto hidrológico y relacionado con el Coto ha sido no solo inexistente sino mentirosa permitiendo el uso de recursos de superficie por mucho que ahora se rasguen las vestiduras ante un Proyecto de Ley que les deja desnudos, aunque tergiversen sus argumentos contra este Proyecto ante la UE y ni los insultos e improperios de la Ministra del ramo pueden ocultar que la provincia de Huelva con las estructuras prometidas y no cumplidas, tiene el agua suficiente sin poner en riesgo ningún humedal de Doñana, ni las posibilidades de ducha en las Marismillas, del señor Presidente y sus amigos en los periodos vacacionales en el Coto.

A estos dos ejemplos, "podemos sumar" las afirmaciones de no pactar con Podemos para poder dormir tranquilo, que lo de Cataluña era rebelión, que no pactaría con Bildu, que no subiría los impuestos a las clases medias y trabajadoras… en fin, "podemos sumar" casi todo lo que usted quiera paciente lector.