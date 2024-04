Como según parece la señora Ministra de Sanidad, sí la que es “médica y madre”, no usa dinero público en el seguimiento de las redes sociales para detectar referencias ofensivas hacia su gestión, por mucho que ella tenga tendencia a pisar todos los charcos posibles y si rozan a quien resulta ser origen de un trastorno obsesivo-compulsivo para muchos colegas de su Gobierno, llamado Ayuso, se mete de lleno como si ella viviera en un cabaña.... me gustaría pedirle que en lugar de preocuparse sobre una pretendida puerta giratoria, aún por demostrar, en Andalucía se preocupe de su propia gestión y tomar decisiones para compararnos con el nivel de acceso a las innovaciones terapéuticas, con el resto de los países de la UE más avanzados. No es de recibo, señora “médica y madre” que en la parcela oncológica solo se haya dado autorización financiadora a un único elemento terapéutico contra el cáncer, de los 25 aprobados por la EMA (Agencia Europea del Medicamento) a lo largo de 2023, de entre los cuales, la mitad son nuevas moléculas, alguno de ellos muy importante para cierta patología de mi especialidad.

Y es que cuesta entender que tras la aprobación por la EMA de las bondades de un producto, haya que volver a evaluarlo internamente e incluso, también, autonómicamente, para ajustarlo económicamente con lo que el riesgo de pérdida de equidad en la atención al ciudadano, aumenta y resulta que es el código postal de domicilio del mismo que define la posibilidad de acceso a las mejoras terapéuticas que ofrece la evidencia científica del momento.

La solución posible en la agilización del proceso es sencillamente, equipararnos a la línea de negociación de financiación asimilables a los de la UE, sobre todo en la cronología de la autorización entre las partes: Ministerio e Industria.

No es de recibo que rondemos los 500 días de media para alcanzar la aprobación financiadora, con el agravante de tener desde 2019 un tendencia al alza y un alejamiento respecto a otros países del entorno donde el promedio para obtener el visado financiero ronda los 100 días.

La respuesta a este comentario es ciertamente falaz: “En España se aprueban los medicamentos en los mismos que en el resto de la UE”... es verdad, pero amigo lector, yo he planteado la financiación porque el Sistema Público Sanitario, si no se fija el precio de reembolso, no puede utilizarlo con lo que la innovación se queda fuera de la atención pública, otra cosa es que si sus recursos lo permiten pueda acceder privadamente a ello.

Así pues, señora Ministra, “médica y madre”, agilice los procedimientos abandonen la demagogia y la politización de la Sanidad y equipárenos a la UE.