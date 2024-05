No suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los hechos que venimos padeciendo mis conciudadanos y yo y la necesidad de dar una respuesta sosegada, me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. Le agradezco, antes que nada, que tome un poco de su tiempo para leer estas líneas. Como ya sabrá, y si no le informo, en Huelva llevamos reclamando una conexión ferroviaria de alta velocidad con la vecina provincia de Sevilla desde hace más de treinta años. Tres décadas de promesas vacías, noticias falsas, bulos y disparates por parte de representantes políticos y gubernamentales de su partido, el PSOE, y de la actual oposición, el PP, que nos han tenido engañados desde entonces con estudios de viabilidad inacabados, licitaciones fantasma y estaciones de mentirijillas. Por lo que parece, ahora su ministro de Transportes, Óscar Puente, cree que la del AVE a Huelva es una inversión “bestial” que por “diez minutos” no merece la pena. No menciona el ministro que otros muchos proyectos de alta velocidad puestos en marcha en el país han tenido costes radicalmente más bestiales, ni que el ahorro en términos de tiempo no es de diez minutos, sino de muchos más. Tampoco me sorprende la sobreactuación de sus acólitos de por aquí ni la de los que pululan por Madrid a costa de nuestros votos, que han querido despistarnos con informaciones espurias, más propias de una constelación de cabeceras ultraconservadoras que de unos representantes políticos de izquierdas, haciendo como si no existiera ya un informe de viabilidad en el que queda bien clara su rentabilidad no solo económica, sino también social. Puede que, en su opinión, los medios, instituciones, empresas, asociaciones y movimientos sociales que reclaman que cese este absoluto desprecio a Huelva tengan una marcada orientación derechista y ultraderechista, pero entenderá que los onubenses defendamos nuestro derecho a un trato igualitario con respecto al resto del país, y que haremos todo lo que se nos requiera para que cese esta estrategia de acoso y derribo que lleva décadas perpetrándose, repito, con la complicidad o la acción directa de los dos partidos que han gobernado España. En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios para tratar de hacernos desfallecer en nuestro empeño de vivir en un país en el que todos tengamos los mismos derechos vivamos donde vivamos. Donde no se nos discrimine ni se nos maltrate con tanta impunidad. No soy un ingenuo. Soy consciente de que no es fácil acabar con lo que el gran escritor italiano Umberto Eco, llamó “la máquina del fango”, esto es, tratar de deslegitimar nuestras justas reivindicaciones con datos tan escandalosos como falsos. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena seguir? Sinceramente, no lo sé. Este último agravio no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar. Muchas veces se nos olvida que tras los datos y los intereses políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi gente, de una provincia que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen un día sí y al otro también. Creo que los onubenses necesitamos reflexionar y decidir qué camino tomar. El 9 de mayo compareceremos ante usted y quien quiera escucharnos y daremos a conocer nuestra decisión, que no será desde luego un punto y seguido, sino el punto y final. Los onubenses diremos, de una vez por todas, que esto se acabó.