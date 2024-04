Les aseguro que no es mi intención molestar al protagonista de mi reflexión de hoy. Antes, al contrario hacerle ver que por muy ministro que sea uno, el cargo es una designación circunstancial que en democracia -somos una democracia, digo yo, señor ministro ¿o no?- tiene fecha de caducidad. El mismo día que usted tomó posesión, comenzó la cuenta atrás para dejar de serlo. Sin embargo, ya a su edad, con su estilo personal madurado, con sus criterios ideológicos, supuestamente consolidados… aunque pertenezca usted al “club de los cambiantes de opinión”, por ser suaves en la denominación del uso de la mentira en el ejercicio público de un cargo. Espero, pues, que su grupo de seguimiento de insultos -que pagamos entre todos- sean exactos y no calculen sus informes con dependencia cobro- información. Me explico, qué más dan diez minutos más o menos, si ellos van a cobrar lo mismo, que ya sabemos le importa a usted mucho el dinero: “la amnistía, ahorra gasto en la Justicia”, … claro que según el tema o la ubicación de los afectados. Por eso, desde Huelva no tenemos más remedio que sentirnos “asimétricamente “ peor tratados que sus “progresistas y democráticos” amigos de Bildu hasta hace unos días y, ahora, unos “incompatibles con la democracia”, la portavoz del Consejo de Ministros dixit y el lunes, veremos qué opinan. Si, el tema de la Alta Velocidad y Huelva, es una patología crónica para la que usted no ha aportado expectativa de mejoría alguna. Mire usted, en el año 85 quisieron, ustedes, liquidar la línea férrea con Zafra. No la ejecutaron pero sí eliminaron la de Ayamonte, no han hecho los desdobles de carreteras imprescindibles para vertebrar Ia provincia, eso sí nos presentaron una maqueta -no original- diseñada, supuestamente, por un arquitecto de prestigio internacional que ha terminado en un coqueto apeadero. Sí, ya sabemos que ha habido otros Gobiernos, no solo el actual, ni solo de su Partido, la queja global de Huelva se dirige a todos pero ustedes tuvieron más tiempo la responsabilidad de gobernar e hicieron más publicidad y más demagogia que nadie con el tema aunque ningún grupo político está libre de esta aberrante situación a la que usted pretende dar carpetazo final con un argumento más propio de un ¿”chipichanga”? -término popular y trabajo para sus asesores– aunque vistas sus actuaciones en todos los campos: Investidura; amnistía; peajes de autovías; Ayuso; García Castellón; Pablo Motos; el propio Pablo Iglesias y, por supuesto, Feijoó… le pegaría más haberle nombrado Ministro Sin Cartera, cuya misión suele ser tan variopinta como los deseos del Presidente porque lo suyo parece ser el “trapicheo” ideológico, lingüístico y argumental.