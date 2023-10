HACE unos días, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, hablaba a un grupo de empresarios en un encuentro enmarcado en el Club Cámara, en el que explicaba el desarrollo de la actividad portuaria y la oportunidad de crecimiento de la provincia a través de éste.

Lleva unos meses en el cargo, tras suceder a Pilar Miranda, y asegura que en este tiempo que ha tenido para conocer por dentro la Autoridad Portuaria, su funcionamiento y su estrategia ha quedado sorprendido y encantado por cómo todas las actuaciones emprendidas en los últimos años, en la actualidad también, no están dirigidas al momento inmediato sino a uno más distante, en un horizonte temporal de varios años, incluso de tres y cuatro lustros. Lo que quizá no tiene explicación aparente ahora, apuntaba, la tendrá a medio plazo. Muy pronto, realmente.

Santana, en esa charla, dio a todos los presentes muestra de su extraordinaria capacidad para asimilar esa información adquirida desde mayo, esa forma de trabajar y planificar, para transmitir con una gran sencillez y claridad la importancia de cuanto hay en marcha en torno al Puerto de Huelva y el retorno que puede dejar en la economía de la provincia. En esto cuentan los proyectos industriales que de la mano de grandes compañías y empresas del sector energético van a colocar a Huelva a la vanguardia de la producción europea de nuevos combustibles ecológicos y en la generación de energías limpias y la economía circular.

La convicción sobre la dimensión de este nuevo proceso de industrialización en Huelva es tal que el presidente del Puerto aprovechó este foro entre empresarios para hacer un llamamiento a aprovecharlo y no dejarlo escapar. Hay que atender las necesidades en diferentes ámbitos que van parejos a estos proyectos, y la más importante, la de mayor envergadura, y con más interés para todos los onubenses, es la de mano de obra.

Van a hacer falta en breve trabajadores, miles, con cualificación, especializados en la nueva actividad industrial, no precisamente con estudios superiores en su mayoría, y de un modo urgente.

Los cálculos que se manejan en el sector, y que trasladó Alberto Santana en su charla, es que por cada 1.000 millones de euros de inversión en el territorio se pueden generar 1.000 empleos, tanto directos, como indirectos e inducidos. Considerando sólo los proyectos que ya tienen confirmada su implantación en Huelva o que están ya en construcción, en proceso de empezar en un corto plazo de tiempo, hay un conjunto de inversiones que suman ya entre los 5.000 y los 6.000 millones de euros. En puestos de trabajo, tirando de los cálculos anteriores, serán más de 5.000 sólo en la provincia. Y sin contar nuevas inversiones que ya se están tramitando a través de nuevos proyectos de los que todavía no se puede dar detalle pero que llegarán.

El efecto llamada del gran clúster del hidrógeno verde, los biocombustibles y las renovables que se está configurando en torno al Puerto de Huelva es real y sólido. Sin riesgo de ser una burbuja. Y la necesidad de que así sea es evidente en Europa por la urgencia de contar con independencia energética, avivada por la guerra de Rusia y Ucrania y otros conflictos internacionales con capacidad de desequilibrar la economía doméstica por una excesiva dependencia de terceros países.

En este contexto, también reclama nuestra atención la otra pata de la industria onubense, la minería metálica, especialmente la derivada del cobre, que tiene en esta provincia un edén, cotizado al máximo por el protagonismo creciente de la electricidad. Hay decenas de derechos de investigación concedidos y casi tantos esperando ser convertidos en permisos de explotación, que van a hacer florecer de nuevo el sector como antaño, cuando fue responsable de su primera revolución industrial.

Mientras todo esto toma cuerpo en Huelva, tanto en la propia industria energética como la minera, la necesidad de empleo es una realidad acuciante. Hacen falta trabajadores ya para construir los centros de producción, con todas sus particularidades, pero también para que luego éstos se puedan poner en marcha, se puedan apoyar de forma externa y se puedan mantener también. Todo un entramado de empleo de calidad, estable, bien remunerado, a salvo de recesiones y con un gran reflejo en el consumo doméstico en la provincia.

Porque lo importante de esto, que no es el cuento de la lechera, es que ese impacto en el empleo lo tenga aquí, entre los onubenses, sin necesidad de que haya que acudir fuera, a otras provincias o al extranjero, para atender esta demanda extraordinaria de empleo. Y para eso, la base es la formación especializada, enfocada a la actividad industrial que está en desarrollo en Huelva, la energética y la minera, la industrial, en general, asociada a todos estos proyectos, que son reales.

Para dar acceso a esa formación hay que ponerse ya las pilas. Para empezar, sobre todo, en el sistema educativo público, tanto en la Universidad de Huelva o la Universidad Internacional de Andalucía, como en los centros de Formación Profesional, con el nuevo modelo de FP Dual que va de la mano de las propias empresas que ofrecen esos puestos de trabajo cualificados. Y como con ésta, hay que activar ya los protocolos o convenios que hagan falta para crear los itinerarios educativos para que esa formación específica se adapte a las necesidades de un nuevo mercado laboral que retornará con creces al territorio la respuesta dada a sus necesidades actuales.

No hay tiempo que perder. Lo dice también hoy el presidente de la Diputación, David Toscano, en una entrevista en Huelva Información. Pero la necesidad apremia y esta provincia no puede perder esta oportunidad que, por una vez, no depende directamente de las infraestructuras.