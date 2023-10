David Toscano: “Podemos conseguir ahora las infraestructuras con una nueva generación de políticos”

Llegó desde la Alcaldía de Aljaraque con todos los focos puestos en él al asumir la presidencia del Gobierno de la provincia tras décadas de mandatos socialistas. Tiene un perfil tranquilo, dialogante, de aquellas personas con las que es difícil enfadarse o ser su enemigo. Toscano busca aliados entre todos, sin excepción, sin color político. No quiere dejar atrás a ningún municipio de ese desarrollo que está ya llamando a las puertas de Huelva. Confía en que esta vez sea la definitiva para que la provincia se una en la búsqueda de un futuro común.

–Casi tres meses ya de esa toma de posesión que escenificaba el fin de décadas de gobiernos socialistas. ¿Cómo se ha encontrado la Diputación?

–La estructura que me he encontrado estaba hecha por el equipo anterior y reflejaba como entendían ellos que debía organizarse. Nosotros la hemos cambiado, creíamos que la estructura debía ser más sencilla. Venimos de los ayuntamientos y estamos acostumbrados a tener departamentos con sus jefes de área y de servicio, una administración mucho más normal. Había muchas personas que trabajaban en la coordinación entre áreas pero nosotros entendemos que para eso está la parte política y son los diputados los que se deben organizar entre ellos en la Junta de Gobierno por si hay un asunto que deba tratarse entre varias áreas. Nuestra estructura es más fácil para la Diputación y cuando vienen los alcaldes, tienen que saber a quién se tienen que dirigir para tratar sus asuntos. Hemos simplificado la estructura.

En estos meses de verano hemos aprovechado para organizar la Diputación para que en septiembre comenzara a funcionar con normalidad y la verdad es que por ahora estamos muy contentos de cómo ha salido. Agradecemos a los funcionarios que nos lo han hecho muy fácil. Son personas que quieren a la institución, con ganas de trabajar y con una experiencia que no podemos desaprovechar.

Es verdad que son 40 años con equipos de gobierno del Partido Socialista pero nosotros tenemos otra forma de trabajar, otra visión política y por ahora no hemos tenido ningún tipo de problema.

– ¿Y en la parte económica? Tiene que elaborar su primer presupuesto.

–La Diputación está sana, no tiene un grave problema económico. Todavía estamos trabajando con el presupuesto de este año que no está realizado por este equipo de Gobierno pero que permite realizar muchas de las actuaciones que teníamos previstas. Siempre hay partidas que se pueden adaptar a las líneas de trabajo que le dijimos a los ciudadanos que íbamos a realizar.

Ahora mismo tenemos retos muy importantes sobre los que hemos podido comenzar a trabajar gracias a que hemos podido encontrar partidas para ellos.

–En su discurso de toma de posesión usted incidió en que quiere una provincia en la que los 80 municipios sean iguales. ¿Cómo lo va a llevar a cabo?

–Nosotros trabajamos por la igualdad de la provincia, por la igualdad real, para que cualquier municipio, sea el que sea, pueda tener los mismos servicios que hay en Huelva capital. Nosotros estamos para toda la provincia pero especialmente para los más pequeños.

Estamos trabajando para tener cinco oficinas comarcales. Dos en la Sierra, dos en el Andévalo y Cuenca Minera y una en el Condado. Entendemos que tanto en la Costa como la zona de Moguer, hay ayuntamientos más grandes que sólo necesitan ayudas puntuales pero queremos que en el resto haya oficinas donde haya absolutamente de todo para los ayuntamientos, arquitecto, secretario, interventor, técnico de Administración General, un ingeniero técnico industrial para una licencia de actividad… Estamos viendo las ubicaciones de esas oficinas para que sean las más cómodas para los ayuntamientos de la zona.

–¿Y cuáles son esos servicios?

–Hay una Huelva por encima de la autopista y otra por debajo. Hay muchos municipios de la provincia que no tienen internet, lo que está haciendo que muchas personas se tengan que ir de sus pueblos porque no tienen la posibilidad de trabajar desde allí. Por eso nos hemos propuesto que toda la provincia en 2027 sea una provincia del siglo XXI y que haya internet en todos los municipios. No sólo ayudará en el reto demográfico para no perder población, sino que puede atraer a personas de todo el mundo que les encantaría vivir en un sitio tan idílico como Huelva.

Muchas localidades tampoco tienen cajeros automáticos. Queremos que todas las poblaciones tengan cajeros y vamos en la buena dirección con el apoyo de la Junta de Andalucía que va a cambiar los centros Guadalinfo, que ahora serán puntos Vuela, para dar más servicios a la población. Estamos planteando que los cajeros estén junto a estos puntos para que se puedan pagar recibos y que haya una persona que ayude a la población. Que nadie se tenga que mover de su pueblo para hacer un pago.

–La provincia de Huelva es muy desigual, ¿Se puede evitar que haya pueblos que pierdan población y todos avancen al mismo tiempo?

– Con servicios y empleo. Para nosotros es muy importante fijar la población y para eso es necesario que tengan todos los servicios, por lo menos que ésa no sea una de las excusas para salir.

En cuanto a los puestos de trabajo, me está sorprendiendo mucho el empleo en la minería. Hay muchas empresas mineras trabajando ya en Huelva y se están realizando muchos sondeos para el futuro. Hay perspectivas de 20 o 30 años de trabajo asegurado.

Lo que nos preocupa porque no tenemos personas formadas para esos trabajos. Es un empleo de calidad y duradero. Eso hay que aprovecharlo y estamos hablando con la Junta de Andalucía y con las empresas para ver en qué podemos ayudar, por ejemplo, en centros de formación. Hay mucha gente que no conoce estos nichos de trabajo. No es lógico que nosotros tengamos aquí esas empresas mineras trayendo mil personas de fuera a trabajar cuando se puede dar un proyecto de vida a muchos jóvenes. Hay muy pocas personas matriculadas en Minas, por ejemplo, cuando van a tener un trabajo en su provincia. Tenemos que hacer pedagogía en ese sentido.

En Huelva va a haber dos importantes nichos de trabajo, con la segunda industrialización verde en el Puerto y con la minería. Debemos tener a todas las personas preparadas para esos puestos. Ya estamos perdiendo el tiempo. No sólo queremos fijar la población sino que ésta aumente.

Nos preocupa también la vivienda. Hemos estado hablando con muchos alcaldes que nos trasladan que, por ejemplo, en la Sierra de Huelva se está comprando mucha segunda residencia y está subiendo el precio de la vivienda que hace imposible su acceso a los jóvenes, que no pueden competir con los que vienen con otro poder adquisitivo. Es la ley de la oferta y la demanda pero tenemos que encontrar alguna herramienta que ayude a los jóvenes a quedarse si quieren en sus pueblos.

– Ya está en marcha la Comisión de las Infraestructuras, ¿Por qué va a ser diferente ésta de otras que se han creado?

–Ésta es la definitiva. Hay dos cuestiones que la hacen diferente. Por primera vez la Diputación, el gobierno de la provincia, quiere no liderarla sino ponerla en común. No somos un gobierno que vaya a estar peleándose por ver si el de enfrente es de otro color político, lo hace o no lo hace. Creo que nuestro talante es de diálogo y el consenso, somos así, después saldrá o no saldrá pero me he empeñado en eso.Llevamos hablando de esto hace 30 años, pero lo que se estaba pidiendo hace 30 años no tiene nada que ver con lo que se necesita ahora. Las circunstancias han cambiado. Antes todos pedíamos un AVE. Ahora sabemos que Europa ha dibujado un AVE Sevilla-Huelva-Faro pero Huelva lo que necesita es un tren que la ponga en Sevilla en 35 minutos. Nadie discute un tren rápido.

Las infraestructuras hidráulicas que hacían falta no tienen nada que ver con lo que necesitamos ahora. Tenemos que hablar y desatascar ciertos proyectos. Vamos a hacerlo ahora que tenemos un ambiente propicio. No queremos politizar. Hemos pedido a cada uno de los miembros de esta mesa que aporten un técnico y vamos a hacer un documento técnico. Creo que es el momento de que Huelva haga eso con una generación de políticos distinta, con otra forma de hacer las cosas.

Necesitamos nuevas infraestructuras que hace 30 años ni se planteaban y que son fundamentales para el futuro. Necesitamos una red eléctrica para atender a todas las empresas que van a venir a producir energía a Huelva.

Hay que hacer un nuevo plan porque muchas cosas han cambiado pero creo que el ambiente es diferente.

–Ahora mismo tenemos un Gobierno en funciones, no sabemos si va a haber elecciones…

–Ahora mismo no hay Gobierno pero espero que para cuando tengamos este documento ya haya un Gobierno en España. Hay que intentarlo. Hemos visto como en los últimos tiempos el diálogo Junta de Andalucía y Gobierno central se ha dulcificado y creo que el talante de Juanma Moreno es el del diálogo. Por nuestra parte no va a quedar y por los representantes que yo conozco en Huelva, de cualquier partido, creo que tampoco. Todos vamos a una, es una generación que llevamos mucho tiempo conociéndonos y tenemos una relación personal y eso es importante. Creo que podemos hacer muchas cosas.

Debemos aspirar a la luna. Yo quiero un documento objetivo y que sea posible. Hemos pedido a todas las administraciones que nos digan qué proyecto tienen, cuánto dinero y para cuánto tiempo tienen previsto cada obra, porque no podemos pedir que el AVE esté dentro de dos años, eso no es realista, pero si vamos juntos podemos ir donde queramos. Junta de Andalucía y Gobierno central se tienen que poner de acuerdo para ir a Europa, porque hay mucho dinero que procede de allí.

– Los problemas de la provincia de Huelva no esperan. No se ha dado una solución a una comarca entera como es la del entorno de Doñana. ¿Cree que puede haber ese consenso para garantizar el futuro de las familias del Condado?

–No es fácil. El presidente de la Junta de Andalucía está dialogando y ha estado dispuesto incluso a paralizar la tramitación de una ley para seguir hablando. Lo que sí creo es que muchas veces el altavoz que se escucha fuera de la provincia no tiene que ver con la realidad. Creo que tiene que haber una solución buena para el entorno, los agricultores y la provincia. Que de Doñana no se puede tocar agua, ahí creo que no hay nadie que lo ponga en duda pero hay que buscar la fórmula para que si hay que regar en alguna zona de la provincia tengamos las infraestructuras necesarias, porque agua tenemos aunque ahora mismo estemos en sequía.

El día que esté Alcolea, si Boca Chanza funciona con normalidad, el túnel de San Silvestre, si es necesario recrecer la presa del Andévalo… vamos a tener agua para llevar a cualquier punto de la provincia. Son trámites muy largos, pero tenemos que mirar de aquí a los próximos 20 años. No sólo hablamos de la zona del Condado, hay problemas en toda la provincia de Huelva con una sequía que nos está dando muchos dolores de cabeza. Huelva no debe tener problemas. Estamos hablando con las comunidades de regantes que están dispuestos a poner dinero. Creo que se está uniendo todo el mundo.

– Lo que ocurre en Doñana repercute en la imagen de la provincia, también lo que se realiza en la fresa. ¿Necesitamos una campaña de imagen conjunta en Europa?

–Sin duda somos la pieza a batir porque Huelva es la que más exporta en frutos rojos a toda Europa. Tenemos que caer para que otros lleguen y eso va con muy mala intención. Se dice que en los campos pasa de todo, que los empresarios que arriesgan su dinero y que trabajan muchísimo son unos explotadores. En Huelva se sabe que eso no es así porque la gente los conoce pero en Europa, y sobre todo cuando se habla de Doñana, es fácil intentar tumbar la producción de una provincia.

Queremos hacer campañas muy fuertes y que haya una marca de productos de Huelva. Tenemos afortunadamente varias denominaciones de origen pero sí hay muchos sectores que no lo tienen. Queremos trabajar con esas empresas y darles el paraguas de una sola marca. Podemos invertir todo el dinero en un solo canal para que sea más eficaz. Las denominaciones de origen son diferentes pero el resto de los productos tienen la misma calidad y tenemos que decir que la calidad de Huelva es una calidad única. Hay provincias que lo han hecho y lo han hecho muy bien. Se tarda tiempo pero se puede lograr. Hay que apoyarlo porque hay mucho empleo y riqueza y va a ser nuestro futuro junto a la industria, la minería y el turismo.

–¿Y es posible unificar en una sola marca una provincia con intereses tan distintos como es Huelva?

–Lo estamos intentando. Hay muchas señas de identidad que nos unen. El Descubrimiento por ejemplo une a toda la provincia y fuera de la provincia se nos ve de forma diferente a como lo vemos aquí, El onubense no suele ir sacando pecho pero cualquier provincia que hubiera sido la cuna del descubrimiento de América estaría… Tenemos que conseguir esa identidad de la provincia. Lo que une también a toda Huelva es la naturaleza, una gran parte de nuestro territorio es protegido. Estamos hablando a los alcaldes para que nos digan qué necesitan, por dónde debe ir el presupuesto de la Diputación. Estamos uniéndolos primero por comarcas para después unir a toda la provincia. Los alcaldes de las comarcas no se reunían y tenemos que ir a proyectos comunes. Tenemos un nuevo proyecto para sacar adelante, la vía verde del Tinto, y eso va a unir a muchos pueblos, va a crear una identidad para que la comarca se complemente.

– El suelo del Puerto de Huelva es limitado, no van a caber todos los proyectos de las empresas que se están interesando en la provincia ¿Se va a implicar la Diputación de Huelva en ampliar esos proyectos?

–Lo del Puerto es muy importante. Tienen proyectos tremendos. Es verdad que hasta ahora ha sido para Huelva y para Palos de la Frontera pero si conseguimos que vengan todo lo que tenemos previsto, Palos y Huelva se quedan pequeñas. Tenemos que ver hasta dónde puede llegar y creo que la Diputación puede ser la administración capaz de unir a todos esos pueblos y empezar a ver qué puede ofrecer cada uno porque no podemos ir luego a remolque. Debemos tener la carta de servicios preparada. Entre todos tenemos que conseguir que cuando venga cualquier empresa no se nos escape sino que tenga una alfombra roja. Todos tenemos que estar de acuerdo y ser generosos porque la riqueza y el empleo la vamos a tener todos. Alguien que trabaja en Puerto de Huelva puede vivir en San Juan.

En la Junta de Gobierno que vamos a realizar, que será la del área metropolitana de Huelva, éste va a ser uno de los temas que vamos a tratar. Tenemos que ir por delante, con cambios en los planes urbanísticos y en las infraestructuras.

–Ahora Huelva está en el foco nacional con los proyectos de Hidrógeno Verde, con Doñana, con el lanzamiento del Miura ¿Vamos a estar a la altura de un momento que no se nos puede escapar?

–Tenemos que ser muy rápidos, no podemos dejar escapar a estas empresas que en cuanto ven un problema se van con su capital. Hay que darles todas las oportunidades. Lo que más me preocupa es el empleo, que haya onubenses que puedan emplearse en esa nueva industria. Nos han avisado, no seamos torpes, vamos a hacerlo. Tenemos que potenciar la FP Dual y hacer cursos de formación. No podemos tener el mismo problema que estamos teniendo, por ejemplo, con los médicos.

–Se están desarrollando ahora los programas Edusi, ¿Qué capacidad tiene la Diputación para traer esos fondos europeos que cambian la realidad de los municipios?

–La Diputación está ahora mismo inmersa en terminar la Edusi que está abierta, la de ‘Mira tu ría’, que son 32 actuaciones por 19 millones de euros y estamos corriendo porque el 31 de diciembre tienen que estar pagadas. Cuando llegamos nos preocupó mucho porque había muchas obras con retraso, incluso sin licitar y hemos priorizado un equipo interdisciplinar que está trabajando en eso. No podemos perder ni medio euro de Europa porque son proyectos que están cambiando municipios como Punta Umbría, San Juan del Puerto o Gibraleón. Ya estamos trabajando para que cuando Europa saque la nueva Edusi tengamos todos los deberes hechos. Son proyectos que tienen que ser de calidad y para los que hay poco tiempo.

–Estamos en la semana de la Hispanidad, ¿Cómo se puede potenciar el enclave del Muelle de las Carabelas, el Foro Iberoamericano y el Monasterio de La Rábida?

–Queda mucho que hacer. Queremos seguir uniendo La Rábida con Palos de La Frontera, el muelle histórico de Palos con el de las Carabelas. El Foro es un lugar de encuentro con grandes conciertos en verano pero se le puede sacar mucho más partido. Hay una explanada que hoy sirve para aparcar coches. Palos y la Diputación tienen que ir de la mano en toda la remodelación que se pueda hacer de la zona. Hay que seguir conservando la joya que es el Monasterio de La Rábida que necesita reparaciones importantes en el techo y en los frescos y estamos ya hablando con la Junta de Andalucía para eso.

El onubense tiene que conocer perfectamente el Muelle de las Carabelas, que es el segundo monumento más visitado de Andalucía tras la Alhambra. Nos estamos planteando la creación de un carnet de embajador para que el onubense se sienta orgulloso de su historia, de su pasado y lo muestre para atraer más turistas.

–La Cultura siempre ha tenido un papel importante en la Diputación de Huelva, ¿Va a cambiar con el nuevo equipo de Gobierno?

-Los conciertos del Foro Iberoamericano y el Festival de Niebla están más que consolidados con dos programaciones muy potentes pero creemos que hay que acercar también la Cultura a otras zonas donde hay menos población. De la autopista hacia arriba tiene que haber más Cultura y de calidad, hacer algo potente al norte de la provincia. Queremos buscar un lugar céntrico en la Sierra y en el Andévalo para llevar conciertos potentes y que puedan disfrutar. La Cultura tiene que acercarse al resto de la provincia con la idea de la igualdad de los municipios. Algunos decían cuando vengan los del PP van a quitar la Cultura, al contrario, la vamos a aumentar y a acercarla a otros lugares.

–¿Qué le gustaría contar cuando haga el balance de su legislatura dentro de cuatro años?

–Una sola frase. Que hemos conseguido una provincia del siglo XXI.