Alberto Santana: "El 20% del empleo de la provincia de Huelva se genera gracias al Puerto"

Una nuevo Puerto para que Huelva afronte con garantías la revolución energética de cara a las próximas décadas. Esa es el convencimiento y el objetivo con el que Alberto Santana, presidente de la Autoridad Portuaria, afronta estos primeros compases desde que accedió al cargo. Así lo ha expresado el propio Santana durante más de una hora en el Salón de actos de la Cámara de Comercio de Huelva, frente al Pleno y los miembros del Club Cámara, un foro impulsado por la institución empresarial y que tiene como patrocinadores principales a la Diputación Provincial, la Autoridad Portuaria de Huelva, la Fundación Caja Rural del Sur, el Ayuntamiento de Huelva y la empresa Atlantic Copper.

En el acto, además del presidente del Puerto onubense, han estado presentes el presidente de la Cámara de Comercio, Daniel Toscano, el director general de metalurgia de la Fundación Atlantic Copper, Carlos Ortíz, el teniente alcalde del Ayuntamiento de Huelva Felipe Arias y David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva. Todos ellos se han mostrado muy satisfechos con la labor realizada hasta ahora desde el Puerto como agente dinamizador de la economía onubense y especialmente ilusionados con los nuevos proyectos relacionados con la energías renovables que se presentan para el futuro inmediato de la ciudad.

En este sentido, Santana ha recordado la importancia del Puerto de Huelva de cara al desarrollo de la provincia. "Más del 20% del empleo, tanto en puestos directos e indirecto como inducidos, se producen a través del Puerto de Huelva", ha asegurado. "Solo en valor añadido bruto, el Puerto genera un total de 2.122 millones de euros en un año". Una cifra nada desdeñable, comparándolos con los puertos más importantes del resto del Estado.

Proyectos para mejorar la competitividad

Entre los objetivos de cara a los próximos años, el representante portuario ha señalado el cambio en el concepto del Puerto, tanto de la zona exterior, correspondiente a Palos de la Frontera como interior, con la capital al frente. Sobre el primero, el presidente ha hecho hincpié en el potente negocio portuario que se desarrolla. "Fundamentalmente buscamos mejorar la competitividad en intermodalidad y logística con importantes obras en marcha", ha explicado. Entre dichos proyectos, ha explicado, se encuentra la ampliación del nuevo muelle, en el que se apuesta por ofrecer una mayor capacidad operativa. "Optamos porque puedan venir más buques a nuestro Puerto, para ello necesitamos abordar la ampliación del patio de contenedores desde los 55 mil metros cuadrados actuales a los 250 mil metros cuadrados o instalar una doble rampa Ro-ro con la que atraer más buques de carga. Con todo ello tendremos capacidad para tres buques donde ahora solo hay lugar para uno".

El presidente de la Autoridad Portuaria ha hablado también de la idoneidad de otros proyectos como el hub logístico del frío como cámara de almacenamiento del tránsito de mercancía y que permitirá "que los productos agroalimentarios y sanitarios puedan entrar y salir del Puerto". También ha hecho referencia al proyecto ZAL al que ha calificado de "fundamental" para dotar a las instalaciones portuarias de infraestructuras y servicios con alto valor añadido. Por último, el gerente se ha referido a la ampliación de 1200 metros cuadrados del Muelle Ingeniero Juan Gonzalo que permitirá hacer operativa la línea regular con Marruecos a través de la naviera Maghreb Container International SL (MCI).

Remodelación urbanística y paisajística

En cuanto al puerto interior de Huelva, Santana ha recordado que existen "empresas de muchísimo nivel" actualmente, si bien, el puerto vive actualmente "de espaldas a la ciudad". Para revertir esta situación, desde el Puerto mantienen el interés por "completar la integración puerto-ciudad que comenzó bajo el mandato de Pilar Miranda, redistribuyendo parte de los beneficios del Puerto en remodelar la cornisa del río Odiel". En esta línea, Santana ha recordado la remodelación del entorno de Colón en cuyas inmediaciones se trabaja ya en la creación de 200 aparcamientos. Se trata de un "importante proyecto paisajístico" para la capital que abarca el Paseo de la Ría, la avenida Francisco Montenegro, el Muelle del Tinto y la Lonja de innovación hasta el puente del Odiel.

En esta obra paisajística no puede faltar la remodelación del Muelle de Tharsis, en el que actualmente "se han invertido hasta 5 millones de euros solo para darle seguridad al entorno pero la idea es continuar trabajando para que un día se pueda acceder y que los ciudadanos puedan hacer todo el recorrido". Sobre proyectos que han comenzado recientemente, el presiente también se ha referido a la demolición de las antiguas naves de pescado y marisco del Muelle de Levante, refiriéndose a ello como "el proyecto que está esperando toda la ciudad".

Un nuevo modelo energético

Aunque no ha hecho referencia a plazos, sí ha explicado que Huelva se enfrenta en los próximos años a "un cambio de modelo energético irreversible" por el que Europa está apostando y del que, gracias a este nuevo modelo de Puerto y ciudad, Huelva estará en disposición de generar más riqueza y empleo. "El Puerto tiene unos requisitos para este cambio que van genial. Somos puerto industrial y consumimos un tercio de todo el hidrógeno que se consume en España".

Además de todas estas ventajas, aún hay margen de mejora. "Somos uno de los puertos más extensos de España y todavía caben empresas para montar más plantas de combustible que traigan más barcos y generen más tráfico", ha confirmado Santana. Al margen de esta potencialidad, el presiente ha aludido a los proyectos que ya están en marcha y que asumen un montante de entre 50 y 2.000 millones de euros. Entre ellos se ha referido al Valle andaluz del hidrógeno de Cepsa, la megaplanta de metanol verde de la multinacional Mærsk o el reciente de Sunna Solar también de producción de e-metanol en la Punta del Sebo.

Para abordar este y otros proyectos futuros con garantías, el presidente de la Autoridad Portuaria ha hecho referencia al necesario cambio en el modelo educativo. "Estamos hablando de diez mil puestos de trabajo que podrían irse a personas de fuera si no preparamos a nuestros jovenes", ha explicado. "Necesitamos a la Consejería de Educación para afrontar la formación dual, debemos estar preparados para que cuando llegue el cambio tengamos personal cualificado".

El cierre del acto corrió a cargo de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, quien reconoció que "Huelva vive un momento impresionante" de cara a los próximos años. "Somos la provincia con más posibilidades económicas, tenemos espacio, el mejor clima y el quinto puerto, solo nos faltan las infraestructuras". Precisamente esta carencia es una de las más demandadas y sobre las que hay consenso entre todos los agentes sociales, empresariales y políticos de Huelva. "No hay derecho a que el tren se pare en medio del campo cada día y que no tengamos alta velocidad", ha reclamado Miranda. "También necesitamos infraestructuras hidráulicas y eléctricas porque sin ellas los nuevos proyectos no funcionarán". La alcaldesa confirma, en este sentido, que "pedirá al futuro Gobierno que ponga las infraestructuras encima de la mesa".