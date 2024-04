Cuántos puntos de carnet perdería el conductor del último video viral en Huelva

Recientemente se he hecho viral el vídeo de un coche circulando por la Avenida Nuevo Colombino de Huelva. Este suceso no ha sido denunciado a la policía pero, de haber sido así, sería tratado como una infracción de tráfico, entonces, ¿cuántos puntos del carnet perdería el conductor del vehículo?

El permiso de conducir conlleva la aceptación de unas normas de circulación que no deben eludirse para garantizar la seguridad, tanto del propio conductor, como de otros conductores y peatones de la calle. En el vídeo, que no llega a un minuto de duración, el conductor comete varias infracciones de tráfico seguidas que podrían suponerle la pérdida del carnet, vamos a verlas.

El primero de ellos, conducir con un dispositivo móvil en las manos, en este caso sacándolo por la ventana, esta práctica conlleva la pérdida de 3 a 6 puntos y una sanción de 200 euros. También se salta un semáforo en rojo, lo que le supondría una pérdida de 4 puntos y otra multa de 200 euros. Aunque en el vídeo no se aprecia, si superase el límite de velocidad establecido esto conllevaría, según lo que exceda, una perdida de entre 2 y 6 puntos del carnet y una sanción de entre 100 y 600 euros. Si, además, superase la tasa máxima de alcohol permitida la sanción sería de entre 500 y 1000 euros, además de la pérdida de entre 4 y 6 puntos.

En total, el conductor perdería hasta un máximo de 22 puntos, más de los que se puede tener, y enfrentaría una sanción de hasta 2.000 euros.

Qué hacer cuando pierdes los puntos del carnet

Cometer infracciones al volante te resta puntos de tu carnet de conducir hasta llegar a cero. Si has llegado a esta situación y has perdido todos los puntos del carnet perderás tu permiso y no podrás conducir ningún vehículo. Pero antes de que esto suceda puedes recuperar tus puntos. Para ello tienes dos opciones:

Si después de perder puntos pasan dos años sin cometer infracciones, se recuperará el saldo inicial de 12 puntos. Realizar un curso de recuperación de puntos: Los hayas perdido todos o solo unos pocos, siempre tienes la opción de hacer un curso de sensibilización y reeducación vial para recuperar hasta un máximo de 6 puntos. Estos cursos se pueden hacer una vez cada dos años, o en el caso de conductores profesionales, cada año.

La Dirección General de Tráfico da ambas opciones para que los conductor no pierdan su permiso de circulación. En el caso del curso este tiene una duración de doce horas y se divide en diferente bloques: seguridad vial y una parte específica individualizada a cada persona. También puedes consultar los puntos que tienes en tu carnet en el portal de la DGT.