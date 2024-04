Paco Tébar, el estudiante más longevo de la Universidad de Huelva: tiene 93 años y triunfa haciendo teatro

No hay ningún estudiante en la Universidad de Huelva con más edad que él. Tiene 93 años, miles de historias en los bolsillos y un hambre voraz de seguir aprendiendo lecciones en clase. Paco Tébar es, sin duda, una de esas personas especiales con las que merece la pena cruzarse, al menos, una vez en la vida y pieza fundamental e indispensable del Aula de la Experiencia de la Onubense.

Pocos como Paco pueden contar cómo ha sido vivir durante una república, dos dictaduras, una guerra civil, el momento de tránsito hacia la democracia y la irrupción de la era digital. Nació el 26 de enero de 1931, con la Dictablanda bajo el mandado de Dámaso Berenguer y desde entonces ha pasado por todos los momentos sociales, no solo adaptándose a cada época, sino dejando su huella generosa, aportando su gran vitalidad y una pasión innata que lo han llevado a convertirse en una persona única y adelantada a los tiempos.

Aunque Paco tiene cuatro hijos, ocho nietos y seis bisnietos, son muchos los que le ven como "el abuelo que nunca tuvieron". Era jefe de estación en Renfe y tras la jubilación y la muerte de su mujer, decidió que tenía que coger las riendas de su vida y no quedarse sentado. "Cuando murió mi mujer, pensé, ¿Y ahora qué hago? Entonces mi nieta me dijo que si me quedaba parado, jamás volvería a levantarme. Me animó a que me apuntara al gimnasio y estando un día allí me invitaron a matricularme al Aula de la Experiencia de la Universidad. Entonces todo se desorbitó. Comencé a ir a clases, me apunté a teatro y mi vida comenzó de nuevo. Tuve una segunda oportunidad y, además, todo volvió a empezar de la mejor manera, como a mí me gustaba".

He tenido dos momentos importantes: Uno cuando por primera vez pude votar en democracia y con libertad. El otro, cuando entré en un aula de teatro de la UHU

En 2009 Paco Tébar llegó a las aulas de la UHU como delegado de clase y no recuerda nada más feliz. "Cada persona tiene muchos momentos alegres en su vida. Lógicamente, tu matrimonio, el nacimiento de tus hijos, cuando haces la primera comunión... Pero yo he tenido dos momentos especialmente importantes. Uno cuando por primera vez pude votar en democracia y con libertad. El otro, cuando entré en un aula de teatro de la UHU y me senté en una banca del Galileo, sintiéndome universitario. Jamás lo borraré de mi corazón", cuenta emocionado. Un bonito recuerdo que conserva gracias a su antigua directora del Aula de Teatro de la Onubense, Lola Botello, y que ahora también comparte con todos aquellos que protagonizan junto a él cada obra (ya ha representado más de 20). "Si he sido algo en los escenarios ha sido gracias a las enseñanzas de Lola Botello y Nieve Castro. Quién me iba a decir a mí que a mi edad iba a actuar, gracias al Aula de teatro de la UHU, en todas las capitales de provincia andaluzas y en Orense, con la obra El sueño de una noche de verano".

El teatro me mantiene vivo

Dice Paco que el teatro le mantiene joven y vivo. Primero, "por la cantidad de textos que hay que memorizar y luego por la movilidad que supone representar cada obra". Cada noche, después de cenar, pasa dos horas memorizando guiones y cada mañana, al despertar, los vuelve a recordar. Esa es la receta de su "eterna juventud", que combina con ejercicio diario, una dieta saludable y, por supuesto, asistir a las clases de la Universidad, así como al programa de televisión de Teleonuba en el que, cada semana (los viernes a las 22:30), los estudiantes del Aula de la Experiencia tienen su espacio.

"Lógicamente, cada vez que va pasando el tiempo voy notando que me cuesta más trabajo hacer las cosas. Ya no me puedo mover con la facilidad que me movía antes. Pero vivo solo y soy autónomo completamente", celebra. Por ello, "mientras el cuerpo aguante" seguirá yendo a clases y permanecerá vinculado al teatro. "Aunque este será el último año que represente una obra de manera tan activa, me gustaría seguir asistiendo el año que viene a los ensayos", asegura. "No voy a tener personajes, pero voy a seguir acudiendo para ver cómo lo hacer los compañeros. Para mí lo más maravilloso es ver cómo va creciendo una obra de teatro. Cómo algo que está en el papel y es plano se vuelve tridimensional en la escena".

Cuando ya no esté, me gustaría que me recordasen como un buen compañero

Cuando no esté, a Paco le gustaría que le recordasen "como un buen compañero, por encima de si fui o no un buen actor". También le gustaría haber aportado algo especial a quienes se cruzaron en su camino debido a su gran experiencia. "No porque yo sepa mucho, sino por mi experiencia, ya que que la experiencia muchas veces vale más que que los estudios, ¿no?".

Pese a los vaivenes del tiempo, Paco Tébar aún se siente con energía y es feliz, dice, sobre todo, de martes a jueves, cuando tiene actividades y clases. "A mí la Universidad me da vida porque me hace salir de casa, ejercitar la mente y me brinda un motivo para levantarte por la mañana".

Pero no solo esa “vitamina” la recibe Paco. Son muchos los que tienen la suerte de disfrutar de él y de su particular manera de vivir la vida gracias a su presencia activa en la Onubense. Compañeros de clase, antiguos y nuevos profesores de la Universidad, amigos del teatro, el público al que ha cautivado en los escenarios, familares, periodistas y cualquier ciudadano con el que alguna vez haya entablado una conversación, sabrán bien que su radiante luz permanece viva más allá de los años. Porque a pesar de su gran humildad, no hay nadie que pase junto a él sin detenerse cautivado por su dulzura y su eterno afán de seguir aprendiendo. Porque eso es Paco, una fuente inagotable de sabiduría de la que todos quieren beber.