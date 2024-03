Nuevo incendio en Huerto Paco: sale ardiendo un antiguo edificio habitado por okupas

Nuevo suceso en la zona de Huerto Paco en Huelva capital. Los vecinos comienzan a ver, prácticamente cada fin de semana, a los cuerpos de seguridad por motivos relacionados con el vandalismo en la zona. Robos, incendios de contenedores, coches rotos... incidentes que llevan al vecindario a poner el grito en el cielo y a pedir "que se dé con los responsables cuanto antes". Necesitan que se refuerce la seguridad porque "nos da miedo dejar nuestro coche aparcado en la calle e incluso salir de casa por las noches".

Así lo contaba una vecina del barrio a Huelva Información hace tan solo unos días. La misma que ha remitido a este diario las imágenes de un nuevo episodio ocurrido este sábado y que ha sido corroborado por el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

A las 14:50 de la tarde Emergencias recibía el aviso de un incendio en "un colegio abandonado en el Callejón de los Rosales". Tal y como cuenta la vecina, se trata de un edificio que está habitado por okupas desde hace unos dos meses. El 112 ha informado de que el fuego se ha originado en la última planta de un edificio de tres y hasta el lugar de los hechos se han trasladado tres camiones de bomberos, junto a la Policía Local y Nacional. Por suerte, no ha habido que lamentar heridos, aunque al llegar los efectivos dos personas se encontraban en el interior, pudiendo abandonar la zona sin complicaciones.

A pesar de que no se conocen cuáles han sido las causas del suceso, el vecindario permanece en alarma, puesto que este tipo de situaciones se vuelven cada vez más asiduas.

Cristina, una vecina afectada, cuenta a Huelva Información que el pasado viernes 15 de marzo, a las 00:30 de la madrugada, Alejandro, otro residente de la barriada, tuvo que presenciar cómo su furgoneta, que había dejado aparcada en el sitio habitual, salía en llamas, quedando completamente calcinada.

Y eso no es un hecho aislado. "El anterior suceso que se produjo en la zona ocurrió también hace unos días. Un hombre quería comprar alcohol en una tienda 24 horas y como no se lo vendieron, partieron la luna de un coche". Cuenta Cristina que en el vecindario tienen la sospecha de que podría ser ese señor quien esté detrás de los últimos actos vandálicos en el barrio, aunque no se trata más que de una suposición, ya que están "desesperados" por encontrar al responsable y que vuelva a reinar la paz en la zona. "Este hombre, que luce un aspecto deteriorado y del que sospechamos vive en una chabola que él mismo se ha construido al final del callejón Sierpes". Sin embargo, afirman que podría ser cualquiera, incluso "un grupo de okupas que se han instalado recientemente en la zona".

"Llevo cinco años viviendo allí y esta es la peor época. Necesitamos que refuercen la seguridad y que pongan en marcha una línea de investigación para encontrar a los reponsables". Esta vecina teme por su seguridad y lamenta que "tengamos que buscar otras zonas en las que aparcar porque nos dé miedo hacerlo en nuestro vecindario". Algunos vecinos, incluso, han optado por dejar notas escritas con mensajes para los supuestos atacantes donde se pueden leer mensajes como "Te estoy vigilando".

Contenedores ardiendo cada semana en Huerto Paco

Las denuncias de los vecinos de Huelva por incendios en los contenedores de la ciudad comienzan a ser cada vez más frecuentes. El pasado miércoles 13 de marzo, la propietaria de una vivienda ubicada en la calle Isidro Pinedo, donde se produjo otro incendio el anterior fin de semana, lamentaba lo sucedido durante la noche. Aseguraba que hasta cuatro contenedores salieron en llamas en distintas calles de la zona de Huerto Paco.

Las llamas se produjeron en la calle Diego Velázquez, junto al parque infantil y junto a la guardería; en Villa Mundaka, junto al Bar Juan José y en la calle Arquitecto Alejandro Herrera. Esta vecina también ruega que "se solucione la situación cuanto antes". Teme por la seguridad en las calles, ya que, según la Guardia Civil, "de haber sido en verano y tener las ventanas abiertas, el humo habría podido matarnos".