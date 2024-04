'Operación Barrio Inglés': un adelanto de los escenarios de Huelva que serán protagonistas en el primer capítulo

Este miércoles se estrena por fin la esperada serie rodada en Huelva el pasado año Operación Barrio Inglés. A partir de las 22:50 de la noche, Televisión Española emitirá el primero de los ocho capítulos de esta serie de espías que tiene a la provincia onubense como escenario principal.

Así comienza… Capítulo 1: ‘Victoria a toda costa’

Huelva, 1940. En plena Segunda Guerra Mundial, la joven onubense Lucía (Aria Bedmar) consigue entrar como secretaria en La Compañía minera británica tras unas pruebas muy exigentes. Miss Parker, jefa de personal, y Peter (Peter Vives), el gerente, quedan fascinados por sus excepcionales cualidades. Pero Lucía, aunque feliz, ha mentido tanto en la entrevista como a su novio, el Gobernador Francisco Martín (Rubén Cortada), con el que quiere casarse. Intrigada por Peter, pronto sospechará que en La Compañía pasan cosas que exceden lo administrativo.

Por su parte, los británicos sufren la escasez de gasoil para trasladar mineral desde las minas de Riotinto. El implacable avance de los nazis en Europa y el ascenso de Churchill al poder impulsan a Peter a entrar en una peligrosa misión, descubriendo que los nazis están detrás de la falta de combustible. Lucía se verá directamente implicada en la guerra entre los dos bandos.

Así, desde RTVE han adelantado algunas imágenes del comienzo de la serie entre las que destaca la recreación de las antiguas minas de la Rio Tinto Company Limited o el propio Muelle de la Rio Tinto, imagen que da vida al propio cartel principal de la serie.

Huelva se convirtió hace un año en un plató de cine

Huelva se transformó en un plató de cine con el rodaje de la serie de RTVE Operación Barrio Inglés, cuyo rodaje tuvo lugar el pasado mes de mayo del 2003. Los actores protagonistas, entre toma y toma, aprovecharon además para disfrutar de los encantos que ofrece la provincia y compartir sus experiencias a través de las redes sociales.

Rubén Cortada, uno de los personajes principales, compartía en sus perfiles sociales imágenes del rodaje en Mazagón, donde disfrutaba de las vistas de este espacio natural "de cine". El mismo, hace tan solo unos días, confesaba en el marco de la presentación de la serie en Huelva, que "No me esperaba lo que he encontrado aquí. El sur lo había visitado, pero en Huelva había estado de paso. Cuando terminé de rodar me volví inmediatamente a conocerla, pero esta vez yo solo. Su paisaje es salvaje todavía: desde sus playas hasta su gastronomía. No he visto todavía mucho "guiri" por Huelva".

La nueva serie tiene como escenarios el antiguo muelle de la compañía minera inglesa, la zona de Riotinto y sus minas a cielo abierto, así como el barrio inglés de Bella Vista, el puerto de Punta Umbría y la playa de Mazagón en Huelva.