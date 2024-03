Rubén Cortada: "Cuando terminé de rodar me volví a Huelva para conocerla de punta a punta"

Rubén Cortada, conocido por series españolas como El Príncipe o El Tiempo entre costuras, ha visitado Huelva para presentar su nuevo proyecto, 'Operación Barrio Inglés'.

La serie de RTVE se emitirá "de forma inminente". Rodada durante el año pasado en distintas localizaciones de la provincia onubense, ha sido presentada durante este jueves en el Ayuntamiento de la capital.

Algunos de los rostros protagonistas de la serie (desde la interpretación, guion y producción) han asistido al acto y han desvelado parte de su experiencia vivida durante el rodaje.

-¿Cuál es la esencia del personaje que interpretas?

Francisco Martín es gobernador civil en 1942. Cuando ingleses y alemanes luchan por quedarse con las minas de Río Tinto, él recibe presiones del Gobierno español para no entrar en guerra e intenta que no haya una provocación suficiente como para que España se vea involucrada en ella, pero a la vez tiene más frentes abiertos: ingleses y alemanes luchaban por el poder de las minas.

Todo pasa a espaldas del gobernador, máxima representación del Gobierno español. Se trata de alguien que cree que lo tiene todo controlado y, por el contrario, es una persona muy frágil.

Luego tiene una parte muy humana que surge del sentimiento de amor. Es este contraste de su personalidad con el que hemos jugado en este caso.

-¿Qué te ha llamado la atención de Huelva?

No me esperaba lo que he encontrado aquí. El sur lo había visitado, pero en Huelva había estado de paso. Cuando terminé de rodar me volví inmediatamente a conocerla, pero esta vez yo solo. Su paisaje es salvaje todavía: desde sus playas hasta su gastronomía. No he visto todavía mucho "guiri" por Huelva.

-¿Te has sentido acogido en Huelva?

A mí el sur me quiere mucho, creo que en parte gracias al personaje de Faruk (personaje de El Príncipe). Pienso volver siempre que pueda.

La serie

Huelva, enclave estratégico para controlar los barcos en la II Guerra Mundial de esta serie de ficción de RTVE, es utilizada para controlar los barcos de ambos bandos que atraviesan el estrecho. Además, cuenta con una importante colonia británica.

Por ello, los alemanes envían miembros del Servicio Secreto para controlar lo que ocurre en la ciudad, sobre todo en las minas de la provincia de Huelva, propiedad de los ingleses, y que proveen a Gran Bretaña de mineral para armas y artillería.