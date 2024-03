Las noticias más destacadas de este jueves 7 de marzo en Huelva

Este jueves 7 de marzo en Huelva ha estado marcado por la llegada de una nueva borrasca, que ha llegado acompañada de fuertes rachas de viento e intensas precipitaciones, una jornada en la que el chef Ferran Adrià ha participado en una jornada sobre emprendimiento e innovación en la Lonja de la Innovación del Puerto onubense, y en la que Huelva ha acogido la primera reunión de alcaldes de las ocho provincias andaluzas.

Por otra parte, ha sido noticia el anuncio de que las organizaciones agrarias se movilizarán el 18 de marzo "por la situación límite del campo onubense", y en materia cultural, que la película de animación El Sueño de la Sultana abrirá el WofestHuelva.

La borrasca llega a Huelva con fuertes rachas de viento e inundaciones en puntos de la costa

La borrasca, la primera de un carrusel, formado por dos, que atravesará la península durante este fin de semana, ha llegado a Huelva este jueves acompañada de fuertes rachas de viento e intensas lluvias que han provocado inundaciones así como bolsas de agua en distintos puntos de la costa, incidencias "nada relevantes", según apuntaron desde el Servicio de Emergencia 112.

En Santa Olalla del Cala después del mediodía sorprendió una granizada, asociada también a esta borrasca y a las altas temperaturas reinantes.

Más información aquí

Ferrán Adrià: "La cocina es un lenguaje muy amable para explicar temas de innovación"

Ferran Adrià, uno de los cocineros más reconocidos a nivel mundial, es también considerado el estandarte de la innovación, tanto en técnicas culinarias como en muchos otros proyectos que lleva a cabo, desde el 2010, de la mano de Telefónica.

Como embajador de la compañía ha ofrecido conferencias en multitud de países como Perú, Argentina, China, México, Chile, Inglaterra, Uruguay, Brasil, Colombia y por supuesto, las principales capitales españolas. Esta semana también ha estado en la provincia de Huelva para ofrecer, en espacios como la Lonja de Innovación o la Universidad de Huelva, su experiencia en materia de innovación y emprendimiento.

Más información aquí

Huelva acoge la primera reunión de alcaldes de las ocho capitales andaluza

Los alcaldes y tenientes de alcalde de las ocho capitales de provincia andaluzas se han reunido por primera vez en Huelva en una reunión de trabajo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Se trata de una cumbre histórica en la que los gobernantes de todas las capitales han compartido experiencias, necesidades que afectan a todas las administraciones locales y han expuesto las respuestas que cada uno de ellos aporta a esos problemas comunes. La reunión ha estado presidida por el alcalde de Córdoba y presidente de la FAMP, José María Bellido. La alcaldesa de Huelva ha ejercido de anfitriona con la asistencia además de Yolanda Sáez Cuevas, secretaria general, María del Mar Vázquez Agüero, alcaldesa de Almería, Bruno García de León, alcalde de Cádiz, Agustín González Romo, alcalde de Jaén, María Rosario Pallarés García, quinta teniente de alcalde delegada de Economía, Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Granada, Elisa Pérez de Siles, primera teniente de alcalde delegada de Comercio, Vía Pública y Contratación del Ayuntamiento de Málaga, yÁlvaro J. Pimentel, tercer teniente de alcalde y presidente del pleno del Ayuntamiento de Sevilla.

Más información aquí

Organizaciones agrarias se movilizarán el 18 de marzo por "la situación límite del campo onubense"

Tras participar en algunas de las convocatorias realizadas por las organizaciones agrarias a nivel autonómico y nacional, como Sevilla, Algeciras o Madrid, el campo onubense está llamado a salir de nuevo a la calle el próximo 18 de marzo para "defender el motor de la economía provincial" y trasladar tanto a la sociedad como a las administraciones "la situación límite que viene soportando un sector estratégico y, sin embargo, absolutamente maltratado y asfixiado".

Las organizaciones agrarias Asaja-Huelva, COAG-Huelva, Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía en Huelva y UPA-Huelva, "en unidad de acción" y con el apoyo de Freshuelva y la Asociación de Citricultores, han convocado una gran concentración que comenzará a las diez de la mañana en la rotonda de San Juan del Puerto-Trigueros (Polígono El Buitrón). Durante la misma, los representantes de las organizaciones convocantes leerán un comunicado conjunto y difundirán las tablas con las reivindicaciones que el campo onubense, como el español, "precisa que se materialicen en soluciones reales que garanticen su futuro y su dignidad".

Más información aquí

'El sueño de la sultana' inaugura el WofestHuelva

La película de animación El Sueño de la Sultana y su productora Chelo Loureiro abren la muestra cine realizado por mujeres. Para sus directoras, María Luisa Oliveira, Gele Fernández y María Clauss, es una satisfacción volver abrir el Gran Teatro de Huelva para invitar al público en general a disfrutar del cine realizado por mujeres. Un año, en el que tiene un peso especial los largometrajes de animación, que junto al proyectado hoy se verá el de Hana y los monstruos (nominada a Mejor Película de Animación en la 38º ed. Premios Goya) de la directora Lorena Ares, y las películas Across the River into the trees (Al otro lado del río y entre los árboles) y Teresa de la directora Paula Ortiz.

Más información aquí